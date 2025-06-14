Oltasına canavar takıldı

İskenderun ilçesinde teknesiyle Akdeniz'de balık avına çıkan Mehmet Öztürkoğlu'nun oltasına yaklaşık 2 buçuk metre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balığın orkinos olduğunu düşünerek dakikalarca mücadele veren ve heyecanla botuna çeken Öztürkoğlu, köpek balığıyla karşılaştı. Verdiği mücadele karşısında üzülen Öztürkoğlu, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan ve tuttuğu köpek balığı karşısında şaşkınlık yaşayan Mehmet Öztürkoğlu, "19 senedir ailecek balıkçılık yapıyoruz. İlk gördüğümde çok heyecanlıydım önce Orkinos sandım böyle bir 20-25 metre yukarı aldıktan sonra köpek balığı olduğunu gördüm. Heyecanlıydı, keyifliydi ama kısmetimizde köpek balığı geldi" dedi.

Öztürkoğlu "Köpek balığı 2 buçuk metre boyunda aşağı yukarı 60-70 kilogramdı. Bayağı da büyüktü. Heyecanlıydı keyifliydi ama hayvanın saldık, yasaklı olduğundan dolayı. Yasaklı balıklarla işimiz yok yasalara uymak zorundayız" diye konuştu.