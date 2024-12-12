Oltaya takılan vatoz denize bırakıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara Sahili'nde kıyıdan olta ile balık tutan amatör balıkçıların oltasına vatoz balığı takıldı. Yaklaşık yarım saatlik uğraş ile kıyıya çıkartılan vatoz balığını gören vatandaşlar büyüklüğü karşısında hayrete düştüler.

Yakalanma anlarını cep telefonu ile kaydedilen ve kuyruğundaki dikenin zehirli olduğu öğrenilen İnek Burunlu Vatoz (Rhinoptera Bonasus) olarak bilinen vatozun yaklaşık 5-10 kilogram arasında olduğu tahmin edilirken balıkçılar tarafından üzerindeki olta iğnesi çıkartıldıktan sonra tekrar denize bırakıldı.

"BAYAĞI BİR MÜCADELE ETTİK"

Oltasına vatozun takıldığı Enes Kızılsekili isimli amatör balıkçı, boş zamanlarında stres atmak ve vakit geçirmek için balık tutuğunu belirterek, "Oltayı attıktan sonra bir yakalama sesi geldi. Bayağı bir mücadele ettikten sonra balığı dışarı çıkardık. Daha önce vatoz görmüştüm ama bu faklı bir vatozdu, kafa yapısından değişik geldi bana, o anki heyecan anlatılmaz yaşanır" dedi. Sahil bölgesine yakın deniz dibindeki açık bölgelerde ve kumlu deniz dibine yakın yerlerde yaşayan iğneli vatozlar, tipik olarak derinliği 60 metreden daha derin olmayan sığ sahil sularında bulunuyor.