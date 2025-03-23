Oltu Kurtuluşu'nun 107. yılı aşıklık geleneğiyle anıldı

Erzurum'da Anadolu'nun önemli kültürel değerlerinden biri olan asırlık aşıklık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla, Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Şuhedayı Anma Aşıklar Programı kapsamında, aşıklar kahramanlık türküleri söyleyip duygusal şiirler okudu. Programın sonunda ise aşıkların atışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçenin kurtuluşunun büyük bir mücadelenin simgesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu kolay gerçekleşmiş bir şey değil, halkımızın uzun yıllar süren zulme karşı direnişinin göstergesi. Bugün, geçmişimizi anarken geleceğe dair umut dolu mesajlar taşıyoruz" dedi.

Başkan Çelebi, Oltu'nun kadim misyonunun bugün yeni coğrafyalara açılışlar ve fetihler için zemin oluşturabileceğini dile getirdi.

Oltu'nun Kurtuluşu'nun 107. yıl dönümü, geçmişin mücadelesine duyulan saygı ve geleceğe dair umut dolu mesajlarla coşkulu bir şekilde kutlandı.