Ölü bebeğini 56 yıl karnında taşıdı. Evladından ayrıldığı gün hayatını kaybetti

Brezilya’da yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, 56 yıl boyunca karnında taşıdığı ölü bir fetüsün çıkarılmasının ardından hayatını kaybetti. Daniela Vera adındaki kadın, son haftalarda karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu.

Aral Moreira şehrinde yaşayan Vera, idrar yolu enfeksiyonu tedavisi görmeye başladı. Karnındaki kitle nedeniyle endişelenmesine rağmen, yapılan testlerde fetüs belirlenemedi.

Daha sonraki tetkiklerde, 3D görüntüleme ile “litopedion” olarak bilinen dış gebeliğin nadir bir komplikasyonu teşhis edildi. Fetüs, Vera’nın hamileliği sırasında öldü ve vücut tarafından dışarı atılamadı, bunun yerine karın boşluğunda kalsiyumla kaplandı.

ENFEKSİYONDAN ÖLDÜ

Vera’nın durumu kötüleşince, 14 Mart’ta ameliyat edilerek fetüs çıkarıldı, ancak ertesi gün yoğun bakımda vefat etti. Doktorlar, ölüm sebebinin enfeksiyon olduğunu belirtti. Bilim insanları, dış gebeliklerin genellikle belirti vermediğini ve röntgen çekilmedikçe fark edilmeyebileceğini ifade ediyor.

Vera’nın ailesi, yaşlı kadının başlangıçta korktuğu için doktora gitmekten kaçındığını ve geleneksel tedavileri tercih ettiğini söyledi.

Vera’nın kızı, annesinin ölümünden sonra, annesinin bazen karnında bir bebek hareketi hissettiğini ve kendini hasta hissettiğini söylediğini, ancak bu durumu hiç tahmin etmediklerini belirtti. Fetüsün, annesinin ilk hamileliğinden kaldığını ancak yaşının bilinmediğini ekledi.