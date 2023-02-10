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Flaş... Flaş... Ölü sayısı 19 bin 388'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19388’e, yaralı kurtarılanların sayısı 77711’e ulaştı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:21
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Ölü sayısı 19 bin 388'e yükseldi

Flaş... Flaş... Ölü sayısı 19 bin 388'e yükseldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Malatya’da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e yükseldi. Depremlerde yaralanların sayısı 77 bin 711 oldu. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine gelen STK’lar ve görevlilerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar.

Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili bir zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor.

AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.

Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığıyla depremzedeler için yardım ekiplerimize sıcak yemek  sağlıyor.

Kendi yerlerinde, kendi imkanlarıyla günlük 20-50-100 bin kişilik yemek hazırlayıp, ekmek yapıp dağıtan kişiler, kurumlar, sivil inisiyatifler  olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, ülkemizin dört bir köşesinden yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla, başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz, personeliyle, kurumlarıyla, aracı- gereciyle vatandaşının yanındadır.

Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Konteyner kentler dışında barınacaklara, ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık kira yardımı yapacağız."

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