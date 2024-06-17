Ölüler kahvehanesinde yiğitler namı ile anılıyor. Duvarda 800 fotoğraf var

Kozan'ın tarihi çarşısında bulunan kahvehane "Ölüler kahvehanesi" olarak biliniyor. Nedeni ise kahvehanenin duvarlarını ilçede vefat eden vatandaşların fotoğrafları ile kaplı olması. Bu kişilerin ise lakaplarıyla tanındığını söyleyen kahvehanede işletmeci Nejat Karataş kendisinin de "Kahveci Nejat" olarak tanındığını ifade etti.

Karataş, "Eski Kozanlıların hepsinin bir lakabı var. Balık İsmail, omzu geniş, tilki, kahveci, paçacı gibi. Şu an 800 kişiyi geçti fotoğraflarımız. Yeni kuşaklarda lakap yok ama biz ve bizim büyüklerimiz hep burada birbirlerini lakapları ile tanır. Burada ölenlerimiz için dua okuyoruz" dedi.

Kahvehanedeki en büyük fotoğraf ise Atatürk'ün. Atatürk'ün fotoğrafı kahvehanenin baş köşesinde duruyor.

Kahvehane sakinlerinden Şuayip Sönmez kendisinin lakabının da Kozanlı Şuayip olduğunu ifade ederek, "Bizim burada herkesin bir lakabı var. Burada lakap koyarken ailenin geçmişleri baz alınır" diye konuştu.

Bülent Türküseven ise lakabının "Paça Bülent" olduğunu ifade ederek, "Benim dede mesleğim olduğu için 'Paça Bülent' derler. İlk torun olmuşum. Yiğit namı ile anılır derler ve Kozan da yiğit yatağı" diye konuştu.