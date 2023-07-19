Ölüm oranı son 5 yılın en yüksek seviyesinde. Sivrisineklerden bulaşıyor

Bangladeş'te sivrisineklerden bulaşan dang humması vakalarında ölüm oranı son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Ölüm oranı son 5 yılın en yüksek seviyesinde. Sivrisineklerden bulaşıyor

Bangladeş'te Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülkede dang humması vakalarındaki ölüm oranının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Ülkede son dönemde artan dang humması vakaları ve hastalık kaynaklı ölümler nedeniyle uzmanlar, ulusal halk sağlığı acil durumu çağrısını yaptı.

DGHS, hastalık sebebiyle dün 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken bu, şimdiye kadarki hastalığa bağlı en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

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Ülkede bu yılki toplam can kaybı sayısı 127'ye ulaşırken, DGHS Bangladeş'te dang humması hastalığının yol açtığı ölüm oranının son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.

DGHS'ye göre, son 24 saatte tespit edilen 1500 yeni vakayla ülkede toplam hasta sayısı 24 bine ulaştığı bildirildi.

Dang humması nedeniyle kadınlarda ölüm oranının erkeklere göre yüksek olduğu ancak erkeklerin hastalıktan daha çok etkilendiği ifade edildi.

Gençlerde hastalığa yakalanma ve ölüm oranının yüksek olduğu, şimdiye kadar 24 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, temmuz ayının 18 gününde 80 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 9 olarak kayda geçmişti.

Bangladeş Tabipler Birliği (BMA), durumun “kontrolden çıktığını” ifade ederek hükümeti daha fazla önlem almaya çağırdı.

Ülkede 2022'de dang hummasından ölenlerin sayısı 281'le rekor seviyeye ulaşmıştı.

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DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle “yağış dönemleri” olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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