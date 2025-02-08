Ölüm Oteli kaçak çıktı! 78 kişi can vermişti...

78 kişinin can verdiği Bolu yangın faciasına ilişkin bomba bir iddia geldi. Grand Kartal Otel’in, yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybettiği ve kaçak duruma düştüğü öne sürüldü. Ancak, Bakanın ortağı olduğu turizm şirketi otelin reklamlarını vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

KAÇAK DURUMUNA DÜŞMÜŞ

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in yaptığı özel haber gündeme damga vuracak. Erdinç’in elde ettiği Turizm Bakanlığı’na ait yeni belgeler Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’in yangından en az altı ay önce turizm belgesini kaybederek “kaçak” duruma geldiğini ve faaliyette bulunmasının mümkün olmadığı iddia edildi.

ALTI AY İÇİNDE ALMASI GEREKİYORDU

Kaçak durumuna getiren ise Turizmi Teşvik Kanunu’nun 2021 yılında değişen beşinci maddesine göre teşviklerden yararlanmak için turizm yatırım belgesi ya da işletme belgesi alınması zorunluluğu olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen tesislerin de altı ay içinde Bakanlıktan Turizm işletme belgesi alması şarttı.

TURİZM KAYDINI RESMİ SİSTEMİNDEN SİLDİ

Bakanlık, 2 Temmuz 2024'te seyahat acentelerine bir yazı göndererek belgesi bulunmayan otellerin tanıtımının yapılmaması istedi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortağı olduğu ETS Tur, bu karara rağmen otel satışlarını sürdürürken hatalı belge numarası kullanarak otel odaları sattığı da öne sürüldü. Yangın gecesi otelde 248 kişi vardı, bunlardan 11’i ETS Tur’un sattığı odalarda kalıyordu. Bir diğer iddiaya göre, yangın sonrası Bakanlık, Grand Kartal Otel’in turizm kaydını resmi sisteminden sildi.