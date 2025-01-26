Ölüm Oteli’nin sahibi Halit Ergül’ün ifadesi kan dondurdu! 78 kişiye mezar olmuştu…

Bolu’da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. Aşçıbaşından güvenlikçilere, danışmanlık şirketinden elektrikçiye hemen herkesi suçlayan Ergül, kendisi için “Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı. Denetimlerde eksik olan bir şey söylenmedi” dedi.

KAN DONDURAN SAVUNMA

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı ifadelerde Halit Ergül’ün, savunması kan dondurdu.

"BAKANLIK TARAFINDAN YETKİLİLER DÜZENLİ DENETİMLER YAPILDI"

Ergül, oteldeki yangın önlemleri konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler yapıldığını aktardı. Denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair uyarı almadıklarını söyleyen Ergül, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli mevzuata uygun yapıldığını iddia etti.

HERKESİ SUÇLADI, BİR KENDİSİNİ SUÇLAMADI

Aşçıbaşından güvenlikçilere, danışmanlık şirketinden elektrikçiye hemen herkesi suçlayan Ergül, kendisi için “Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi” şeklinde savunma yaptı.

'AYLIK GELİRİM 100 BİN TL'

Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu belirtirken, otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğünü iddia etti. Savcı tutanağında yangınla ilgili otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlara tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu aktarıldı. Ancak yangın esnasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar görüp çalışmadığı, duman dedektörlerinin devreye girdiği belirtildi.