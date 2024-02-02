Ölüm saçtığı ortaya çıktı. İçmeden önce uzun uzun düşünün

Uzmanlar, zayıflama çaylarının insan hayatını bile tehlikeye attığını söylüyor. İşte ayrıntılar...

Kilo vermek isteyenler, sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verirken, düzenli olarak egzersiz yapmaları tavsiye ediliyor.

Zayıflama çayları ise sağlığı ciddi şekilde riske atıyor.

Son zamanlarda obezite oranlarının artmasıyla birlikte, uzmanlar zayıflama çayı ve hapları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, bu çayları içenlerin yoğun bakıma kaldırılan çok sayıda hasta olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medya veya çevreden gelen tavsiyelerle kilo vermeye çalışıldığını belirten uzmanlar, ehil olmayan kişilerin önerilerine kulak asılmaması gerektiğini vurguluyor.

HASTALIKLAR ARTIYOR

Her gün televizyonlarda ve sosyal medyada karşımıza çıkan zayıflama çayları, polikliniklere gelen hastaların hepsinin tükettiği ortaya çıkıyor.

Hayatı tehlikeye sokan çaylar, karaciğer enzimlerini ve böbrek fonksiyonlarını bozarak hastalıkları artırıyor.

Zayıflamak için doktorlara danışmak en doğrusu olurken, hastaneye yatışların çoğaldığına işaret ediliyor.

SAĞLIKLI KİLO VERME TAVSİYELERİ

-Diyet yaparken dengeli ve çeşitli beslenmek öncelikli olurken, sebze, meyve, tam tahıllar, protein kaynakları gibi besinlere ihtiyaç duyulur. İşlenmiş gıdalardaki yüksek şekerden kaçınılması gerekir.

-Kalori alımına dikkat edilirken, yediğiniz miktar da önemlidir. Büyük porsiyonlar yerine daha küçük porsiyonlar tercih etmek ve yemeği yavaş yavaş yemek gerekir.

-Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite veya 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik aktivite yapılmalıdır. Bu, kilo verme sürecine katkı sağlar.

-Günde en az 8-10 bardak su içmek, metabolizmayı canlandırabilir ve tokluk hissini güçlendirebilir.

-Yetersiz uyku ve yüksek stres seviyeleri, aşırı yemeye ve kilo almaya yol açabileceğinden, düzenli uyku alışkanlığı edinilmesi şarttır.

-Ana öğünler arasında açlık hissedilirse, taze meyve, yoğurt, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebilir.

-Sağlıklı kilo verme genellikle zaman alır, bu yüzden sabırlı olmak gerekir. Diyet ve egzersiz planınıza sadık kalarak, uzun vadede iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

-Gıda günlüğü tutmak ve fiziksel aktiviteyi izlemek, bu süreçte size yardımcı olabilir.