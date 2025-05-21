Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı

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Ölüm tehditleri alan gazeteci İsmail Arı'ya soruşturma açıldı

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Daha önce de yaptığı haberler nedeniyle sık sık soruşturmalara maruz kalan ve son dönemde haberlerinden ötürü ölüm tehditleri alan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında bir kez daha soruşturma açıldığı açıklandı. BirGün gazetesinde yayımlanan habere göre, İsmail Arı’ya yönelik soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturmanın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görev yapan bir savcı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İFADE VERME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

BirGün muhabiri Arı’nın, soruşturma kapsamında ifade vermek için başvuruda bulunduğu ancak bu talebinin reddedildiği ifade edildi. Ayrıca, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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