Ölümcül hastalığın belirtileri ortaya çıktı. 20 yaşındaki genç 48 saat sonra öldü

Mackenzie Allan Scott Lowe, hastalığın ani bir şekilde ortaya çıkmasından önce arkadaşlarıyla eğleniyordu.

Genç yaşta yaşamını yitirmesi, ailesini büyük bir üzüntüye boğdu. Ailesi, Mackenzie'nin vefatından önce yaşadığı belirtileri paylaştı.

Annesi, 42 yaşındaki deneyimli bakım görevlisi Lisa Elmes, oğlunu daha önceden hastaneye götürmemiş olmanın pişmanlığını yaşıyor, ancak o zamanlar belirtiler ciddi görünmüyordu.

Sekiz yıl önce evlendiği kocası Paul ile birlikte, yaşadıkları acı olayın, menenjitin herkesi etkileyebileceği konusunda farkındalık yaratmasını umuyorlar.

Üvey baba, 43 yaşındaki havacılık ve uzay mühendisi Paul, "Bu tür olaylar genellikle televizyonda izlediğimiz veya başkalarının başına geldiğini duyduğumuz şeylerdir. Böyle bir durumun tanıdığınız birine, hele de bu yaşta birine olacağını beklemiyorsunuz. Menenjiti genellikle bebeklerle ilişkilendirirdim, ancak gerçekte her yaştan insanı etkileyebilir. Ateşiniz varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bizim yaptığımız gibi varsayımlarda bulunmayın. Lütfen sağlık kontrolünden geçin" diye uyarıda bulunuyor.

Mackenzie'nin 'kendini kötü hissetmesi' dışında başka bir belirti göstermediğini belirtiyor.

27 Ocak sabahında, Lisa oğlu Mackenzie'yi cumartesi vardiyası için uyandırmak üzereyken her şey normal görünüyordu. Ancak Mackenzie, kendisini iyi hissetmediği için işten erken ayrılmak zorunda kaldı.

Lisa, The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Oğlum cuma akşamı arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması için dışarı çıkmış ve ertesi gün erken saatte işe gitmek üzere gece yarısında eve dönmüştü. Onu işe gitmeden önce uyandıracağımı söylemiştim. Gençlerin tipik davranışlarından biri olarak, uyanmakta güçlük çekiyordu. Uyandırdığımda, 'Anne, kendimi iyi hissetmiyorum, bacaklarım çok ağrıyor' dedi. Bu durumun, spor salonuna gitmesinden ve işte uzun süre ayakta kalmasından kaynaklandığını düşündük. Ona birkaç ağrı kesici almasını önerdim ve o da öyle yaptı. Öğlen saatlerinde beni arayarak, 'Anne, çok kötü hissediyorum' dedi. O sırada rahatsızlığı nedeniyle tuvaletteydi." sözlerini kullandı.

Paul, Mackenzie'yi almaya gittiğinde, "Arabada sadece ikimiz vardık ve ona, 'Eğer dün gece bir şey yaptıysan, annene gitmeden önce bana söyleme zamanı' dedim. Birkaç içki içtiğini itiraf etti, başka bir şey olmadığını söyledi."

Üçünün birlikte yaşadığı evde, Lisa, Mackenzie'nin ateşinin yükseldiğini fark etti ve ona ağrı kesici verdi.

Oğlunun odasındaki vantilatörü açtı, ancak Mackenzie üşüdüğünü söyledi.

Çift, öğleden sonra yaklaşık 2'de evden ayrıldı ve akşam 6'da Lisa, yatakta arkadaşlarına mesaj atan ve telefonla konuşan Mackenzie'yi kontrol etmek için eve döndü.

Lisa, "Keşke o zaman onu hastaneye götürseydim" diye pişmanlık duyduğunu belirtti.

Dışarı çıktıktan sonra, akşam 9'da eve döndüklerinde, Mackenzie'nin durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini gördü.

"Oğlumu merdivenlerde çıplak halde buldum, ateşini düşürmeye çalışıyordu. Hemen bir ambulans çağırdım ve ona 'Annem ve Paul burada' dedim. Sağlık görevlileri doğum gününü sorduğunda, doğum yılını bile hatırlayamadı."

Hastanede, Mackenzie hemen resüsitasyon bölümüne alındı ve durumu çok ciddi olduğu için yoğun bakım ünitesine sedatif verildi.

Aile, gece boyunca Mackenzie'nin beyin taramasının yapılmasını bekledi.

Pazar sabahı, doktorlar Mackenzie'ye bakteriyel menenjit teşhisi koyduklarını ve beyninde sıvı veya kan birikintisi olduğunu açıkladılar.

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların enfeksiyonudur ve oldukça ciddi bir durumdur.

Menenjitin belirtileri arasında yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı, boyun sertliği, uyuşukluk ve parlak ışıklara karşı hassasiyet bulunur. Ayrıca, üzerine cam bastırıldığında kaybolmayan bir döküntüye neden olabilir, ancak bu her zaman meydana gelmez.

Lisa, "Oğlumda hiç döküntü yoktu" diye hatırlatıyor.

Doktorlar, Mackenzie'nin hastaneye varışında menenjit nedeniyle septisemi teşhisi koydular.

Septisemi belirtileri arasında, uzuvlarda veya kaslarda ağrı, soğuk eller ve ayaklar veya titreme ve kafa karışıklığı yer alır. Menenjit ile aynı mikroplar tarafından kaynaklanır. Bakteriler kan dolaşımına girip çoğaldığında, kan zehirlenmesine ve potansiyel olarak ölümcül sepsise yol açabilir. Sepsis, enfeksiyona karşı vücudun aşırı tepkisi olup, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilir.

Lisa, Mackenzie'nin hastanede yaşadıklarını anımsıyor:

"Çeşitli cihazlara bağlıydı; solunum cihazı, diyaliz makinesi, ve sürekli olarak plazma ve trombosit transfüzyonu yapılıyordu. Pazar sabahı, organları zaten çökmeye başlamıştı. Kan basıncı tehlikeli derecede düşüktü ve iç kanama geçiriyordu. Doktorlar, durumu daha da kötüleşmeden onu tekrar muayene etmek istediler, fakat durumu stabil değildi. En sonunda, muayene kaçınılmaz oldu ve o zamanlar onun ağır bir beyin kanaması geçirdiğini fark ettiler.

"PAZARTESİ SABAHI BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLDİ"

Mackenzie'nin iki üvey kardeşi de dahil olmak üzere, aile ve arkadaşlar Pazar günü Lisa'nın çağrısıyla hastanede toplandılar. Menenjite yakalanmamak için herkesin antibiyotik alması gerekiyordu.

Doktorlar, ellerinden gelen her şeyi yaptıktan sonra, Mackenzie'nin ailesine yaşam desteği sistemlerini kapatmanın en iyi seçenek olduğunu bildirdiler ve bu kararı 29 Ocak Pazartesi günü uyguladılar

Lisa, "Gözlerine ışık tutulduğunda hiçbir tepki vermediğini" ve kendisini "bir balonun içinde gibi hissettiğini, sanki bu durumun gerçek olmadığını" ifade ediyor.

"Bir televizyon programı izliyormuş gibi hissettim. 'Bu benim başıma gelmiyor' diye düşündüm. Ama gerçekten oluyordu."

Genellikle, her on bakteriyel menenjit vakasından biri ölümcül sonuçlanır. Mackenzie'nin güncel aşıları, bazı menenjit türlerine karşı koruma sağlayabilirdi; viral menenjit en yaygın türken, bakteriyel menenjit daha nadirdir.

Lisa, "Menenjiti nereden kaptığını gerçekten bilmiyoruz. İş yerinde, spor salonunda ya da arkadaşlarıyla birlikteyken kapmış olabilir. Yılda birkaç kez bademcik iltihabına yakalanırdı. Bu, gerçekten acı çektiği tek şeydi; belki de bu durum menenjiti tetiklemiş olabilir" diyor.

Yaklaşık her on kişiden biri, Neisseria meningitidis adlı bakteriyi taşır ve bu bakteri meningokok hastalığına neden olabilir, ancak taşıyıcılar genellikle hiçbir semptom göstermez. Bu taşıyıcılar, hapşırma, öksürme veya öpme gibi yakın temas yoluyla hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Mackenzie'nin cenazesine katılan yaklaşık 400 kişi vardı ve Lisa, "O kadar çok araba vardı ki içeri giremedik" diye hatırlıyor.

Şimdi, Lisa ve Paul, yaşadıkları trajik kayıpla başa çıkmaya çalışırken, olayları derinlemesine düşünüyor ve cevaplar arıyorlar.

Lisa, "Keşke o akşam saat altıda onu kontrol ettiğimde hastaneye götürseydim" diye düşünüyor, ancak doktorlar bunun sonucu değiştirmeyeceğini söyledi çünkü o hafta sonu hastanedeki en kötü durumdaydı.

"O, sadece iyi bir genç adamdı, daha iyi bir insan bulamazsınız. Üzgün olduğunuzda, sizi mutlu ederdi. Telefonu kapattığında her zaman 'seni seviyorum' derdi. O, sevgi dolu bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi severdi; eğer işten geç çıkarsam, bütün arkadaşlarını eve bırakırdı. Şimdi ev çok sessiz. Beynimiz hala onun merdivenlerden inmesini veya kapıya gelmesini bekliyor. Odası her zaman dağınıktı" diyor.

Paul ise şunları ekliyor:

"Odası, işe gittiği gün bıraktığı gibi duruyor. Odasına girip 'Seni özledim, küçük adam' demek istiyorsunuz. Ama o geri dönmeyecek. Mackenzie, evden ayrılırken bize hiç veda etmedi. 'Sonra görüşürüz' dedi. Cenaze töreninde de, bu bir veda değil, 'sonra görüşürüz' demek istedik."