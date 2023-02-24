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Hıçkırık deyip geçmeyin. Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Ciddi olmayan hıçkırığın iki günden uzun sürmesi iki sessiz katil olan inme, karaciğer ve böbrek kanserinin habercisi olabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:18
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Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Hıçkırık deyip geçmeyin. Ölümcül hastalığın habercisi olabilir
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Sıklıkla yaşanan hıçkırık krizlerinin iki ölümcül olabilecek hastalığın belirtisi olabileceğinin bilgisine ulaşıldı.

Hıçkırık kısa süreli olduğunda gülmenizi sağlasa da ciddi anlarda ve uzun süre devam etmesi durumunda rahatsız edici olabileceği gibi ölümcül hastalıkların da habercisinin olduğunun ortaya çıkması korkuttu.

HIÇKIRIĞA NEDEN OLAN ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR

KARACİĞER VE BÖBREK KANSERİ

Çalışmalardan inatçı hıçkırıkların çok nadiren karaciğer ve böbrek kanseri belirtileri olabileceğinin ortaya çıkarılması korkuttu.

Cancer Research UK, kanser hastalarının aşağıdaki durumlarda kalıcı hıçkırıklara sahip olabileceğini söyledi:

Mideleri çalışmayı bırakır ve genişler ve şişer;

Göğüslerini veya yemek borularını (yemek borusu) etkileyen bir enfeksiyona sahip olurlar;

Kanser diyaframlarına baskı yapar;

Beyin tümörü nedeniyle semptomları var;

Böbrekleri normal çalışmaz ve kan kimyası değişir;

Kan kalsiyum seviyeleri yüksektir (hiperkalsemi)

Uzmanlar, bu semptomların genellikle ilerlemiş karaciğer ve böbrek kanseri olanların yaklaşık yüzde dördünde ortaya çıktığını söylüyor.

Karaciğer kanserinin diğer semptomları, iştah ve kilo kaybı, genel halsizlik, hastalık ve cildin sarı renk değişikliğidir.

Böbrek kanserinin yaygın semptomları şunları içerir: idrarda kan, sırtın alt kısmında veya yanlarda ağrı, yorgunluk, iştah kaybı ve yüksek tansiyondur.

İNME

Çalışmalar olağandışı göğüs ağrısıyla ortaya çıkan hıçkırıkların kadınlarda inmenin erken uyarı işareti olduğunu gösterdi.

Hıçkırık, beynin arkasında meydana gelen ve kadınlarda daha yaygın olan bir tür inme ile ilişkilidir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, 10 kadından dokuzunun hıçkırığın felç için bir uyarı işareti olduğunun farkında olmadığını buldu. Wexner Tıp Merkezi'nde bir nörolog olan Dr. Diana Greene-Chandos'a göre, bu belirtiler bazen kadınları “kalp hastalığı veya hazımsızlık aramaya sevk ediyor.”

İnme, beyninizin bir kısmına giden kan akışı kesildiğinde meydana gelen, yaşamı tehdit eden bir beyin krizidir - kan olmadan beyninizdeki hücreler ölebilir veya hasar görebilir.

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