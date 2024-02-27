Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi

Kaynak: AA / İHA
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
Peru Sağlık Bakanlığı, sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışlarının dang humması vakalarında artışa yol açtığını ve sağlıkta acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Peru'da son haftalarda dang humması vakaları artış gösterdi. Konuyla ilgili Peru Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Sıcak hava dalgası ve şiddetli yağışların dang humması vakalarında artışa yol açması nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın başkent Lima'yı çevreleyen bölgeler dahil 20 bölgeyi kapsayacağı belirtildi.

2 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkede yılın başından bu yana 32 kişinin dang humması nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 31 bin 300'e yükseldi. Bu yılın ilk 7 haftasında kaydedilen dang humması vakalarının sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 2 kat artış gösterdiği vurgulandı.

"SİVRİSİNEKLERİN DAHA HIZLI ÇOĞALMASI MÜKEMMEL BİR ÜREME ALANI OLUŞTURDU"

Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, "Hava şartları sivrisineklerin daha hızlı çoğalması ve hastalığın daha hızlı yayılması için mükemmel bir üreme alanı oluşturdu" diye konuştu.

İnsanlara sivrisineklerle bulaşan dang humması, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden oluyor.

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