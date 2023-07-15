Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kanser gibi insanların korkulu rüyası olan ölümcül hastalıkları önleyen defne yaprağının faydaları dikkat çekti. Defne yaprağıyla ilgili detaylar…

DEFNE YAPRAĞI NEDİR?

Defne yaprağı (laurus nobilis), gıdalarda aroma maddesi olarak kullanılan ve antioksidan bileşikler içeren bir bitki türüdür. Halk arasında akdeniz defnesi olarak da adlandırılabilir. Sindirim hastalıkları, mide ve gaz problemlerinin giderilmesinde defne yaprağından faydalanılır. Aynı zamanda anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri bulunur. Yaprak şeklinde yemeklerde kullanıldığı gibi defne yaprağı çayı olarak da tüketilebilir.

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARIA

-Kanseri önlüyor.

-Diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltıyor.

-Sindirim sistemini problemlerine iyi gelir

-Cilt sağlığını destekler-Ağrı kesici görevi görür

-Vücudu sakinleştirici etkisi vardır

-Tansiyonu dengeler

-Baş ağrısına iyi gelir

- Sakinleştirici özelliği vardır

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı adeta vücutta kalkan görevi görür.

-Yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi gibi sindirim sorunları için 2 gram defne yaprağını yarım bardak su ile karıştırın. İçerisine toz halinde zencefil ekleyip kaynatın. 5 dakika sonra süzüp tüketin. Sindirim problemlerini sık sık yaşayan kişilerin günde iki defa tüketmesinde fayda var.

-Glukoz ve kolesterol seviyeleri düşürmede etkili olan defne yaprağı, hem şeker hastaları hem de kalp damar hastaları tüketebilir. 5 defne yaprağını bir bardak suda kaynatın. Sabah aç karna tüketin.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağı sıklıkla çay olarak tüketilmektedir. Kurutularak elde edilen defne yaprağı, bir çaydanlık ya da bir bardak sıcak suya eklenir. 5-10 dakika aralığında demlenen defne yaprağı çayının içerisine bal veya limon gibi ek ürünler dahil edilerek içilebilir.