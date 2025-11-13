Son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, uyku kalitesini ve genel kardiyovasküler sağlığı tehdit eden önemli bir faktöre dikkat çekti. Gece uykusu sırasında maruz kalınan ortam ışığı.

Uzmanlar, yatak odasında açık bırakılan televizyonlardan, sokak lambalarının sızan ışıklarına kadar her türlü yapay aydınlatmanın, kalp krizi ve felç riskini düşürmek adına derhal ortadan kaldırılması gerektiği konusunda küresel bir uyarı başlattı.

Amerikalı nöroloji uzmanları, sirkadiyen ritmi bozulan bireylerin kardiyovasküler sağlık açısından kritik bir eşiğe yaklaştığını ifade etti.

SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASI TEHLİKE ÇANLARINI ÇALDI

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden Nöroloji ve Önleyici Tıp Uzmanı Dr. Phyllis Zee, yaptığı açıklamada konunun ciddiyetini vurguladı.

Dr. Zee ve ekibinin Sleep dergisinde yayımlanan araştırması, uyku sırasında orta veya yüksek düzeyde ışığa maruz kalan kişilerin, tamamen karanlıkta uyuyanlara kıyasla yüksek tansiyon, diyabet ve obezite riskinde anlamlı bir artış yaşadığını gözlemledi.

Dr. Zee, bu durumun temel nedeninin, ışığın vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozması ve melatonin üretimini engellemesi olduğunu belirtti.

HARVARD'DAN KRİTİK UYARI: KALP STRESİ ARTIYOR

Harvard Tıp Okulu'ndan Bütünleştirici Tıp Profesörü Dr. Charles Czeisler de bu bulguları destekledi. Czeisler, yapay gece ışığının sirkadiyen ritmi bozarak vücutta stres tepkilerine yol açtığını ifade etti.

Dr. Czeisler, "Gece maruz kalınan ışık, kalp atış hızını ve kan basıncını yükselten bir durum olan sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu artırır. Kronikleşen bu durum ise kardiyovasküler sistem üzerinde uzun vadede ciddi bir yük oluşturdu ve felç ile kalp krizi gibi akut olayların zeminini hazırladı" sözlerini aktardı.

ULUSLARARASI KONSENSUS: KARANLIK BİR ÖNLEYİCİ TEDBİRDİR

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından da yakından takip edilen bu araştırmalar, uyku ortamının tamamen karartılmasının, özellikle kardiyovasküler riski yüksek bireyler için basit ama etkili bir önleyici tedbir olduğu konusunda küresel bir konsensüs oluşturdu.

Uzmanlar, gece lambası kullanımından kaçınılmasını, dışarıdan gelen ışığı kesmek için kalın perdeler veya karartma panjurları kullanılmasını ve uyku öncesi mavi ışık yayan ekranların kapatılmasını şiddetle tavsiye etti.