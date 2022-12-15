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Şişlik varsa hemen doktora başvurun. Ölümcül olabilir

Boyundaki şişliklerin üst yutak kanserinin lenf düğümlerine yayılmasına neden olabileceğinin bildirilmesi korkuttu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:36
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Ölümcül olabilir. Şişlik varsa hemen doktora başvurun.

Şişlik varsa hemen doktora başvurun. Ölümcül olabilir
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Mynet’te yer alan habere göre; Vücudumuzda zaman zaman çeşitli şişlikler meydana geldiği biliniyor. Şişliklerin genellikle bir yere çarpma nedeniyle oluştuğu düşünülse de vücudun göremediğiniz yerlerinde çıkan şişlik ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği vurgulandı. Uzmanlar kulak ve boyun şişlikleri hakkında uyarı yapması dikkat çekti.

KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR

Boyundaki şişlikler üst yutak kanserinin lenf düğümlerine yayılmasına neden olabileceği bildirildi. Bu topaklar genellikle ağrılı olmaz, ancak göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu kanserin diğer belirtileri arasında, işitme sıkıntısı, burun tıkanıklıkları, burun kanaması ve bulanık görme gibi sorunlar vardır. Kulakların arkasındaki topaklar, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerine de eşlik edebilir. İyi huylu tümörlere de neden olabilir.

HEMEN DOKTORA BAŞVURUN 

Lenf bezlerinin herhangi birinin genişlediğini ve şiştiğini fark ettiyseniz, doktora başvurmanızın gerekliliği vurgulandı. Lenf bozukluklarında lenf düğümleri büyüyüp ve şişeceği bildirildi. Lenfadenopati, boyun, kulak çevresindeki alan ve kolların altında olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki lenf düğümlerinin genişlemesine neden olabilir. Bu tıbbi durum “lenfadenopati” olarak bilinir. Lenfatik sistemimiz lenf damarlarından oluşur ve lenf düğümlerinde bulunan yüzlerce bakteriyi yakalayıp yok eder.

ENFEKSİYON KAYNAKLI OLABİLİR

Virüslü ve bakteriyel enfeksiyonlar da sıklıkla boyun ve kulakların etrafında şişlik ve topaklar oluşturur. Kulakların arkasında topaklar oluşturan en yaygın enfeksiyonlar arasında mononükleoz, strep boğaz, suçiçeği ve kızamık bulunur. Meydana gelen şişliklerin yağ kistlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Bu kistler cildimizi ve saçımızı yağ ile kaplayan yağ bezelerini de oluşturur. Doktorlar genellikle görsel muayene sırasında kistleri teşhis eder, ancak bazı durumlarda ek testlere ihtiyaç duyulabilir. Boyun ve kulakta oluşan topaklar göz ardı edilmemelidir. Topaklarınızın tedavi gerektirip gerektirmediğini doktorunuza danışıp öğrenmelisiniz.

DİĞER BELİRTİLERE DİKKAT

Boynunda, kolların altında veya kasıkta genişlemiş lenf düğümleri, beyaz kan hücrelerinde başlayan ve bir kanser türü olan Hodgkin Lenfoma’nın yaygın belirtileridir. Bu hastalığın diğer semptomları arasında gece terlemeleri, kilo kaybı, ateş ve kalıcı öksürük de vardır.
 

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