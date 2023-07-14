Ölümcül olabiliyor. Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin

Sıcaklarda pet şişede bekleyen suyu tüketmenin kansere neden olduğunu vurgulayan uzmanlardan uyarılar geldi.

Ölümcül olabiliyor. Sıcaklarda suyu sakın böyle içmeyin

Mynet’te yer alan habere göre; Ülkemiz özellikle son günlerde aşırı sıcaklarla kavruluyor. Sıcak yaz günlerinin gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi de arttı.

Uzmanlar, pet şişede bekleyen suyu tüketmenin zararları olduğunu dile getirdi. Özellikle arabada bekletilmiş suların zararlı maddeleri ortaya çıkardığı bildirildi.

İŞTE KANSERE YOL AÇABİLEN YANLIŞ SU TÜKETİMİ ŞEKLİ VE DETAYLARI…

-Arabada beklemiş pet şişede kalan suyu kesinlikle içmemenizin gerekliliği vurgulandı.

-Plastik kullanımının zararları insan sağlığı açısından değerlendirildiğinde yaygın olarak hormonlarda dengesizlik, üreme sağlığına ilişkin sorunlar ve kanser olarak değerlendiriliyor.

-Yapılan pek çok araştırma mikroplastiklerden sızan BPA ve ftalatlara maruz kalmanın hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığı azalttığını gösterdiği vurgulandı.

-Plastik su şişelerinde BPA(Bisfenol A) adı verilen kimyasal bir madde bulunuyor. Bu şişeler özellikle araç içinde unutulduğunda veya sıcak bir yerde kaldığında içerdikleri kimyasallar aktive olarak suya karışıyor.

-BPA’nın yanı sıra pet şişelerde oldukça zararlı bir kanserojen madde olan dioksin de bulunuyor. Bilimsel çalışmalara göre bu şişeler uzun süre özellikle güneş ışığına maruz kaldığında bu maddeler suya karışarak özellikle çocuklarda hormon bozukluklarına, gelişim geriliğine, yetişkinlerde göğüs kanserine ve daha birçok rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle araç içinde güneş ışığında kalmış suları tüketmemeliyiz.

-Su şişelerini güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor. Pet şişeler yerine uygun koşullarda tekrar kullanılabilir cam şişeler tercih edilebilir. Bu sayede plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltarak doğanın korunmasınıda destekleyebiliriz.

-Uygun koşullar olmadığında örneğin suluk vs. taşıyan küçük öğrenciler düşünüldüğünde de cam şişeler riskli olabiliyor. Bu durumda da BPA içermez su şişeleri tercih edilebilir.

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