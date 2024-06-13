Ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Hapşırık, burnumuza veya boğazımıza giren yabancı maddelerden kurtulmak için vücudumuzun doğal bir refleksi olmasıyla biliniyor.

Fakat birçok kişi, hapşırırken kibar olmak için veya hapşırığı bastırmak için bilinçli olarak hapşırığını tutar. Peki, hapşırığı tutmak gerçekten zararlı mıdır?

Hapşırığı tutmanın olası risklerini ve uzman görüşlerini bilimsel araştırmalar ışığında incelendi.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem, bu konudaki görüşlerini şu şekilde belirtti:

"Hapşırığı tutmak, basınçlı havayı burun, kulak ve sinüs boşluklarına geri itebilir. Bu durum, kulak zarında yırtılma, sinüs enfeksiyonları ve hatta beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Uzm. Dr. Ahmet Gültekin ise hapşırığı tutmanın göğüs ve karın kaslarına da zarar verebileceğini belirtti:

"Hapşırık sırasında oluşan basınç, göğüs ve karın kaslarında ani bir gerginliğe neden olabilir. Bu durum, fıtık gibi problemlere yol açabilir."

Hapşırığı Tutmanın Olası Riskleri:

Kulak zarında yırtılma: Hapşırığı tutarken oluşan basınç, kulak zarında yırtılmaya neden olabilir. Bu durum, işitme kaybı ve baş dönmesi gibi problemlere yol açabilir.

Sinüs enfeksiyonları: Hapşırık, burun ve sinüslerdeki mukusu dışarı atarak enfeksiyonlara neden olan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Hapşırığı tutmak ise bu mukusun birikmesine ve sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir.

Beyin kanaması: Nadir olsa da, hapşırığı tutmak çok fazla basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da beyin kanamasına yol açabilir.

Göğüs ve karın kaslarında gerginlik: Hapşırık sırasında oluşan basınç, göğüs ve karın kaslarında ani bir gerginliğe neden olabilir. Bu durum, fıtık gibi problemlere yol açabilir.

Hapşırık, vücudumuzun doğal bir refleksidir ve hapşırma isteğini bastırmak yerine hapşırığa izin vermek önemlidir.

Hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatmayı ve hapşırık sonrasında ellerinizi iyice yıkamayı ihmal etmeyin.