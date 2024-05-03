Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Baharın gelişiyle, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kene tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Çağdaş Can, kenelerin çıkarılmasının önerilmediğini, sigara basma, çakmakla yakma veya iple çekme gibi yöntemlerin kesinlikle tavsiye edilmediğini belirtti.

Halk Sağlığı Uzmanı Cevriye Ceyda Karabulut, geçen yıl bir kene vakası yaşandığını, bu yıl ise henüz bir vaka olmadığını söyledi.

Karabulut, tarım ve hayvancılıkla meşgul olanların, pikniğe veya ormanlık alanlara gidenlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dr. Çağdaş Can, bahar aylarında kene ısırıklarının arttığını, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının hayvanlardan insanlara geçtiğini ve kenelerin taşıdığı virüsler yüzünden ortaya çıktığını ifade etti.

Can, insanların ilkbahar ve sonbaharda dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini, bu dönemlerde kene temasının arttığını ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, yanlış bilinen yöntemler olan sigara basma, benzin veya kolonya dökme gibi yöntemlerden kaçınılması gerektiğini, kenelerin profesyonelce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. İlker Erden, kenelerin saçlı deri, koltukaltı ve kasıklar gibi bölgelerde deriye tutunduğunu, başlarını deriye gömdüklerini ve kan emdiklerini belirtti. Kenelerin 10 güne kadar kan emebileceğini, ancak ilk 24 saat içinde çıkarılmasının önemli olduğunu çünkü bu süreden sonra virüslerin insanlara geçebileceğini ifade etti.

KENE NEDİR? KENE ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Keneler, örümceğimsiler sınıfına ait, beş binden fazla türü bulunan canlılardır. Genellikle sıcakkanlı hayvanlarda parazit olarak yaşarlar ve açık havada, ağaçlarda, çalılarda, çimlerde veya yaprak yığınlarında bulunurlar.

Kene ısırığının belirtileri arasında ısırık bölgesinde kırmızı bir nokta veya döküntü, ateş, baş ağrısı, boyun sertliği, vücutta döküntü, halsizlik, kas veya eklem ağrıları, mide bulantısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve havale nöbetleri yer alır.

KENE ISIRIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kene ısırığı tedavisi, keneyi deriden çıkarmakla başlar. Keneler, özel bir kene çıkarma aracı veya cımbızla çıkarılabilir. Bu işlem için sağlık merkezine başvurmak en iyisidir. Keneyi çıkartırken, cildin yüzeyine yakın tutmak ve sabit bir baskı uygulayarak yukarı doğru çekmek önemlidir. Isırık bölgesi su ve sabunla temizlenmeli ve kene antiseptik alkolle öldürüldükten sonra kapalı bir kaba konulmalıdır.

Kene ısırığı sonrası gerekli tedavi için en kısa sürede doktora başvurmak önemlidir. Farklı bölgelerde farklı riskler bulunduğundan, doktor ziyareti sonrasında birey, olası riskler ve izlenmesi gereken belirtiler hakkında bilgi alabilir.