Ölümcül virüs hortladı

Kaynak: İHA
Ölümcül virüs hortladı
Pandemi sonrası maske kullanımının azalması, İnfluenza virüsünün yeniden yayılmasına neden oldu. Uzmanlar, bu virüse karşı bağışıklığın zayıfladığını ve hastalığın daha ağır seyrettiğini belirtiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hava Aydın, solunum yolu virüslerinin her yıl Eylül-Mart ayları arasında etkili olduğunu söyledi.

Dr. Aydın, "Korona virüs salgını sırasında maske takarak hem korona hem de diğer solunum yolu virüslerinden korunduk. Ancak pandeminin bitmesiyle maske kullanımı azaldı ve bu virüsler tekrar canlı organizmalarda yaşamaya başladı. Bu da İnfluenza vakalarının artmasına yol açtı" dedi.

aw138137-03.jpg

Dr. Aydın, İnfluenza virüsünün bazı hayvanlardan insana bulaşabildiğini de hatırlatarak, maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Dr. Aydın, "Maske kullanımı hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak için çok önemli. Özellikle riskli yerlerde ve kalabalık ortamlarda maske takmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Aydın, son zamanlarda grip olan hastaların çok daha ağır seyrettiğini söyledi. Bunun nedeni, solunum yolu virüslerinin yaklaşık 3 yıl boyunca bulaşamadığı için insanların bağışıklığının zayıflaması olabilir.

aw138137-02.jpg

Bu virüsler, sadece nezle yapmakla kalmayıp, alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabiliyor.

Bu enfeksiyonlar, özellikle riskli gruplarda (yaşlılar, kronik hastalar, küçük çocuklar) zatürre veya bronşit gibi ciddi tablolara neden olabiliyor.

Aydın, hastaların nezle belirtilerini hafife almamalarını, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri varsa bir doktora görünmelerini tavsiye etti.

Ayrıca, riskli gruplara grip aşısı yaptırmalarını önerdi.

İlgili Haberler
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor
Maske takmanın tam zamanı. Uzmanından uyarı
Uzmanından dikkat çeken grip ve maske önerisi
Son Haberler
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Piyasayı karıştıran 59 internet sitesine kapatma kararı Ekonomi
Piyasayı karıştıran 59 internet sitesine kapatma kararı
Oturduğu koltukta kurşunu yedi istifini bile bozmadı! Ağzı burnu da kırıldı Yerel Haberler
Oturduğu koltukta kurşunu yedi istifini bile bozmadı! Ağzı burnu da kırıldı
Mehmet Şimşek’ten flaş talimat. 'Artırın' dedi Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten flaş talimat. 'Artırın' dedi
Türk Kardiyoloji Derneği açıkladı: Sigara bir hastalıktır Sağlık
Türk Kardiyoloji Derneği açıkladı: Sigara bir hastalıktır
Bunak değilim diyen Biden’dan yeni gaf. Meksika ile Mısır’ı karıştırdı Dünya
Bunak değilim diyen Biden’dan yeni gaf. Meksika ile Mısır’ı karıştırdı
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi Gündem
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi