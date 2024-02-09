Ölümcül virüs hortladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hava Aydın, solunum yolu virüslerinin her yıl Eylül-Mart ayları arasında etkili olduğunu söyledi.

Dr. Aydın, "Korona virüs salgını sırasında maske takarak hem korona hem de diğer solunum yolu virüslerinden korunduk. Ancak pandeminin bitmesiyle maske kullanımı azaldı ve bu virüsler tekrar canlı organizmalarda yaşamaya başladı. Bu da İnfluenza vakalarının artmasına yol açtı" dedi.

Dr. Aydın, İnfluenza virüsünün bazı hayvanlardan insana bulaşabildiğini de hatırlatarak, maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Dr. Aydın, "Maske kullanımı hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak için çok önemli. Özellikle riskli yerlerde ve kalabalık ortamlarda maske takmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Aydın, son zamanlarda grip olan hastaların çok daha ağır seyrettiğini söyledi. Bunun nedeni, solunum yolu virüslerinin yaklaşık 3 yıl boyunca bulaşamadığı için insanların bağışıklığının zayıflaması olabilir.

Bu virüsler, sadece nezle yapmakla kalmayıp, alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabiliyor.

Bu enfeksiyonlar, özellikle riskli gruplarda (yaşlılar, kronik hastalar, küçük çocuklar) zatürre veya bronşit gibi ciddi tablolara neden olabiliyor.

Aydın, hastaların nezle belirtilerini hafife almamalarını, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri varsa bir doktora görünmelerini tavsiye etti.

Ayrıca, riskli gruplara grip aşısı yaptırmalarını önerdi.