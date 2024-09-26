Ölüme yol açan düğün magandasına tahliye!

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda Bursa’da gelin alma töreni sırasında havaya ateş eden Ali Özkan’ın kurşunu ile 47 yaşındaki Zekiye Demir hayatını kaybetmişti. Ölüme sebep olan şahsa 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Özkan (63) için verilen karar, avukatı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşındı.

İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Daire, sanığın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan 2023'te, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kadın, 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

POLİS ÖZEL EKİP KURUP BULMUŞTU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurulmuştu. Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemişti. Araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Menekşe Sokağı'nda gelin alma merasiminde tabancayla havaya ateş edildiği belirlenmişti.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeğiyle silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından İstanbul'da gözaltına alınan Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Ali Özkan tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Özkan, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu 15 Kasım 2023'teki duruşmada "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.