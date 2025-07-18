Ölümle burun buruna geldi! Korku dolu anlar yaşadı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan kamyonet, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün canını zor kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra kamyonet alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alev alev yanan kamyonet kameraya saniye saniye yansıdı.