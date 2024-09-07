Ölümle sonuçlanan kaza sonrası mahalleli yolu trafiğe kapattı

Kaynak: İHA
Ölümle sonuçlanan kaza sonrası mahalleli yolu trafiğe kapattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Paşayiğit Mahallesi'nde meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazasının ardından mahalle sakinleri, Keşan-Edirne yolunu araç trafiğine kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Engin Şişekıran, Paşayiğit Mahallesi'nden geçen yolda karşı kaldırıma geçmek istediği sırada henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç olay yerinden kaçarken, kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Şişekıran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sabah saatlerinde Engin Şişekıran’ın hayatını kaybettiğini öğrenen mahalle sakinleri, araçlarını yola çekerek Keşan-Edirne yolunu kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Paşayiğit Mahallesi eski Muhtarı Orhan Mutlu, yol üzerindeki trafik ikaz lambalarında yeşil ışık yandığında araçların hızlarının 170 km'yi bulduğunu belirterek, “Daha önce Kaymakam ve Vali ile bu konuda görüşmeler yaptık. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) uygulamaya geçilmediği sürece can kaybı devam edecek. Okullar açıldığında çocuklar bu yoldan nasıl geçecek? Bu yolda 15 kişi hayatını kaybetti. Artık EDS’lerin uygulamaya başlamasını ve trafik ikaz lambalarının monte edilmesini istiyoruz” dedi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Paşayiğit Mahallesi sakinleri ile görüşerek EDS ve trafik ışıkları için 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çalışmalara başlanacağı sözünü verdi. Kaymakam Yılmaz’dan söz alan mahalleli, araçlarını yoldan çekti ve yol yeniden araç trafiğine açıldı.

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