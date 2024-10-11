Ölümler yudum yudum geldi. İstanbul'da sahte içki faciası

Hükümetin bütçe açığını kapatabilmek için seri zamma bağladığı alkollü içeceklerin fiyatı rekora koşuyor. 1 litrelik Yeni Rakı'nın fiyatı bin 290 TL'ye yükselirken, fiyat kalitesine göre katlanarak artıyor. 70'lik rakının fiyatı yurt dışında Türkiye fiyatının altında satılıyor.

Vatandaş nakliye, bayi karını çıkınca rakının yurt dışına çok ucuza ihraç edildiğini ileri sürüyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar "Ülkemizde üretilen rakıyı Avrupa ülkelerini geçin Kanadalılar bile bizden ucuza tüketiyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Alım gücü düşük olan vatandaşlar ise çok ucuza satılan ev yapımı alkollü içecekleri tercih ediyor. Etil alkolden yapılan bu içkiden İstanbul Gaziosmanpaşa'da satın alan 6 kişi evlerinde içmeye başladı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

30 Eylül'de sahte içkiden zehirlenen Engin T. hastaneye başvurdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Engin T., bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Polisler 1 ila 9 Ekim'de Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğüne tespit etti.

Tedavi görenlerden Halim F.'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdi. Böylece ev yapımı içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hakan T. ile Semih K.'nin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü açıklanırken, Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildikleri tespit edildi.

Ekipler, zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit ederek, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı.

"METİL ALKOL ÖLDÜRÜR"

"Taksirle öldürme" suçundan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

8 yıldır ev yapımı rakı ve votka tükettiğini söyleyen bir kişi "Ben kendim yapıyorum. Bunda önemli olan etil alkolle üretimi yapmak. Metil alkolle yapılan üretim ya öldürür ya kör eder. Etil alkolün litresi 200 TL civarında. Metilin litresi ise 30 TL. Kar için metille üretim yapılıyor o da ya öldürüyor ya sakat bırakıyor" dedi.

Emniyet yetkilileri yılbaşına sayılı günler kala, kaçak içki üretiminin artacağını belirterek "Herkes marketlerden ya da bayilerden alkollü içeceğini alıp tüketsin. Ev yapımı içki sonunuz olabilir. Biz denetimlerimize devam ediyoruz. Her türlü ihbarı da değerlendiriyoruz. 5 dakikalık keyfiniz sonunuz olmasın" açıklamasını yaptı.