Ölümlü kazalara çözüm yöntemi buldu. Mühendisleri kıskandıracak açıklamayı yaptı

Son zamanlarda TIR ve kamyon kazalarında artış yaşanırken, bir TIR şoförü, kamyon ve TIR markalarına isyan ederek kaza önlemlerini yanlış noktalarda aldıklarını belirtti. Ölümlü kazaların önüne geçilebilmesi için ise kendi çözüm yöntemlerini anlattı.

"MESLEĞİN İÇİNDEN GELEN ADAMLAR YETKİLENDİRİLMEDİĞİ SÜRECE SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ"

Kazada insanı öldüren noktanın arabanın altı olmadığını belirten şoför, insanı asıl öldüren noktanın TIR’ın arka kasası olduğunu belirtti. TIR şoförü,”Her zaman söylüyorum bu memlekette beyaz yakalar hariç mesleğin içinden gelen adamlar yetkilendirilmediği müddetçe sorunlar çözülemez. Ne bu? İşletme yuvası. Buraya demir yapıcan doğru mu? Adam bu sefer de demire girip ölüyor” ifadelerini kullandı.

Demire girmektense kaza yapan adamın lastiğe çarpmasının bile daha iyi olacağını belirten şoför, kasanın arkasını işaret ederek, ”Adamı demir kasanın arkası mahvediyor. Kaza Anında taksinin camı buraya giriyor” ifadelerini kullandı.

Dorse firmalarına seslenen şoför,"Dorse firmaları aliminyumdan dorseleri 1.5 trilyona satıyor. Millet trilyoner oluyor. Arge mühendisler kahve içiyor kafalarını camdan çıkarıp bakıyorlar İstanbul plazada” ifadelerini kullandı.

TIR şoförünün ölümlü kazaların yaşanmaması için verdiği tavsiyeler sosyal medyada gündem oldu.