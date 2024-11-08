Ölümü bekleyen katıra şefkat eli

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşlarla bire bir irtibat sağladığı sosyal medya hesapları ve ihbar hatlarına gelen her türlü talebi değerlendirerek sorunlara süratle müdahale ediyor.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün sosyal medya hesabına atılan bir mesajla ayağı kırık ve tırnağı uzamış bir katırın yaşam mücadelesi verdiğini öğrenen ekipler, harekete geçerek günler süren arama çalışmalarının sonucunda hayvana ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüyle HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1900 metre rakımlı Radar mevkiinde yaşam mücadelesi veren katırın ilk tedavisini uzman veterinerler eşliğinde yaptı.

Büyükşehirin uzman ekipleri, katırın tırnağını keserken kırık olduğu tespit edilen ayağı da bandajlayarak tedavisine devam edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne hayvanı teslim etti. Başkan Öntürk’ün sosyal medya hesabından “Bu şehrin taşı, toprağı da kuzusu, kurdu da bize emanet” dedi.