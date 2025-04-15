Ölümüne neden olmuştu… Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızından çirkin teklif!

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu için yargılanması sürüyor. 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, kamuoyunun tepkisine rağmen tutuksuz yargılanmıştı. Batın Barlasçeki'nin ailesi adına açıklama yapan teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini iddia etti.

DOĞAN: BİZ PAZARLIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ

Teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini bir video ile açıkladı. Teyze Kübra Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ancak ben bugün sizlerle yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Fatma Zehra Kınık’ın avukatı bizim avukatımızı arayarak manevi tazminat ödeyebileceklerini belirterek uzlaşmak istemişler. Buradan kamuoyuna duyuruyorum, biz pazarlık değil adalet istiyoruz. Bizim biricik yavrumuz artık hayatta yok. Ablamın biricik evladıydı ve onlar iki kişilik bir aileydi. Ablam sadece oğlunu değil hayatını da kaybetti bu olayla beraber. Siz vicdansızlar, buna hiçbir şekilde fiyat biçemezsiniz. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz ve tüm kamuoyunun bunu bilmesini istiyoruz. Davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bizim istediğimiz Fatma Zehra Kınık’ın herkes gibi yargılanıp ceza alması.”

NE OLMUŞTU?

9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaza sırasında motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk yaralanmış, Batın Barlasçeki ise başını kaldırımdaki beton dubaya çarparak ölmüştü.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Fatma Zehra Kınık Demir'in kazada asli kusurlu olduğu aktarılmıştı.