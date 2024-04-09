Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Temsilcimiz rakibini elerse yarı finale çıkacak ve kupa için çok önemli bir adım daha atmış olacak.

Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesi 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

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