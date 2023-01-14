Ömer Erdoğan: Hakem neyi gördü bilmiyorum

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hak etmedikleri bir mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti.

Adana Demirspor karşısında belki de sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını ifade eden Erdoğan, galibiyet için her şeyi yaptıklarını anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Girebileceğimiz kadar çok bariz net pozisyonlara girdik. Adana Demirspor'u deplasmanda bu kadar zorlayan bir rakip olduğunu hatırlamıyorum. Oyuncularımız, verdiğimiz görevleri, çalıştığımız şeyleri sahada çok iyi şekilde yerine getirdi.

Tabii ki sonuca bakınca buradan eli boş dönüyoruz. Tabii ki bizi üzüyor. Gelecek için bir umut veriyor ve iyi takım olduğumuzun bir göstergesi ama bunları da sonuca yansıtmamız lazım. Onun için üzüntümü dile getirmek istiyorum."

Maçın 20. dakikasında Emre Kılınç'ın attığı ama VAR kararıyla iptal edilen golün neden iptal edildiğini hala anlamadığını belirten Erdoğan, "Maçın devre arasında soyunma odasında büyük ekranda bir daha çok detaylı şekilde inceledim. Bir şey göremedim. Hakem hocamız neyi gördü bilmiyorum. Merak ediyorum. Zaten çok uzun bir şekilde VAR'ın başında inceledi, onun da bir şey gördüğünü sanmıyorum. Kendisine sormamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda açıkçası üzüntümü dile getirmek istiyorum." diyen Erdoğan, büyük emek harcadıklarını, kulübün büyük yatırımlar yaptığını aktardı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belki de akşam bu pozisyonu değerlendiren hakem hocalarımız, beni yanıltır ve 'İşte şurada bir pozisyondan faul verdi.' der. Biz de o zaman hiç olmazsa bu şekilde belki pozisyonu değerlendiririz ama ben açıkçası herhangi bir faul veya gol iptal edecek bir neden görmedim."

Erdoğan, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, iyi bir atmosferle bütün taraftarlarının statta olacağını dile getirdi.

Kupada da iddialı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Kupada da devam etmek istiyoruz. İnşallah burada üzdüğümüz taraftarları özellikle orada mutlu ederiz. Oyuncularımız sağ olsun elinden gelen bütün gayreti gösterdi, sahada futbol anlamında çok iyi bir performans sergilediler. Sonuca yansıtamadık ama çalışacağız. Başka çaremiz yok. İnşallah bu futbolun karşılığını önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlarla da alacağız." diye konuştu.

Transferle ilgili soru üzerine Erdoğan, 2 veya 3 yabancı, 2 de yerli oyuncu almak istediklerini kaydetti.