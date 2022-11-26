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Koç Holding'in sessiz sahibi Ömer Koç bayilerle toplantısında gelecekte neler olacağını açıkladı

Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri ile buluşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ederim" ifadelerini kullandı. Koç'un bu uyarısı sadece bayileri ve yetkili servislerine mi yönelikti?

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:38
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Ömer Koç'tan çok önemli uyarı Elzem olmayan harcamalarınızı erteleyin

Koç Holding'in sessiz sahibi Ömer Koç bayilerle toplantısında gelecekte neler olacağını açıkladı
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Koç Topluluğu’nun geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu yurt içindeki ve yurt dışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katılımıyla dijital ortamda gerçekleşti.İşte o toplantıda Ömer Koç önemli uyarılarda bulundu. Bu uyarılar kendi servis ve bayilerine yönelik söylese de ülkenin en büyük kuruluşlarını bünyesinde barındıran Holdinginin patronun söyledikleri kulak ardı edilecek bir şey değildi.

Anadolu Buluşmaları etkinliğine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.

Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak ile Kamuoyu Araştırmacısı ve Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu ekonomi ve politika gündemini değerlendirdi.

Etkinlikte konuşan Ömer M. Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un Cumhuriyetle neredeyse eş zamanlı olarak temellerini attığı Koç Topluluğu, dört sene sonra ülkemizin az sayıdaki asırlık kurumlarından birisi olacak. Bir asır boyunca, Vehbi Bey’in ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ ilkesi doğrultusunda, memleketimizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeyi vazife bildik."

Nakit akışa yakın takip çağrısı

Konuşmasında küresel ve ulusal ölçekteki ekonomik ve politik gelişmelere de dikkat çeken Ömer M. Koç, “Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” dedi.

Ömer M. Koç, Koç Holding'in büyüklüğüne dikkat çekerek "Kombine gelirlerimiz, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine eşdeğer. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ciro büyüklüğüne göre en büyük 10 şirketin 4’ü, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketin 3’ü ise Koç Topluluğu’ndan. Son 10 yılda, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemiz vergi gelirlerinin yüzde 7,5’ine tekabül etmektedir. Özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu ise “İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen; Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve uzun vadeli perspektifle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun; faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak; tüketiciye daha etkin ulaşacak, onun ihtiyacına en iyi cevap verecek, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız" diye konuştu.

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Abbas
26.11.2022 09:42
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