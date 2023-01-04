Bu VAR'ın artık suyu çıktı. Ünlü spor yazarı isyan etti

"Rossi'nin golü nizamiydi, Batshuayi faul yapmadı" diyen Ömer Üründül Sabah Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Jesus'a bir uyarım var. Sorulduğu zaman diyorsun ki 'Ben defansı öne çıkartarak risk alıyorum, bu benim tarzım' ama en azından tek farklı skor avantajına sahipken son dakikalarda yapma. Bu tehlikeli taktiğin uygulanması başa her zaman dert açabilir.

Son dakikalarda galip takım öyle pozisyon vermez. Dün eğer VAR hakemi mükemmel bir golü skandal bir kararla iptal ettirmeseydi maç berabere bitecekti. Bu hakem ve VAR işlerinin artık suyu çıktı. Dünyanın hiçbir liginde bu tarz VAR'ın ön plana çıktığı maçlar yok."