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Bu VAR'ın artık suyu çıktı. Ünlü spor yazarı isyan etti

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrası spor yazarı Ömer Üründül çarpıcı bir tespit yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:39
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Ömer Üründül'den flaş tespit: Bu VAR'ın artık suyu çıktı

Bu VAR'ın artık suyu çıktı. Ünlü spor yazarı isyan etti
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"Rossi'nin golü nizamiydi, Batshuayi faul yapmadı" diyen Ömer Üründül Sabah Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Jesus'a bir uyarım var. Sorulduğu zaman diyorsun ki 'Ben defansı öne çıkartarak risk alıyorum, bu benim tarzım' ama en azından tek farklı skor avantajına sahipken son dakikalarda yapma. Bu tehlikeli taktiğin uygulanması başa her zaman dert açabilir.

Son dakikalarda galip takım öyle pozisyon vermez. Dün eğer VAR hakemi mükemmel bir golü skandal bir kararla iptal ettirmeseydi maç berabere bitecekti. Bu hakem ve VAR işlerinin artık suyu çıktı. Dünyanın hiçbir liginde bu tarz VAR'ın ön plana çıktığı maçlar yok."

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Reisim Atatürk
4.01.2023 11:36
Şu ofsaytı kaldırsalar, sahada ki oyunun boyu uzasa, bol bol gol olsa, bir veya iki futbolcu devamlı ileride beleş beklese, maçlar daha zevkli daha az tartışmalı mı olurdu acaba ?  
 
Ata Türkmen
4.01.2023 11:27
Fenerbahçe taraftarıyım fakat Antalya'nın puanı gasp edidi, çalındı. Jesus Teknik Direktör filan değil. Arda Güleri oyuna sokmayan, kötü futbolda direten hocaya ben hoca demem.  
 
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