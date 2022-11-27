İşte ömre ömür katmanın 4 kuralı

Uzun yaşamaktan ziyade aslında sağlıklı ve doğru yaşamak önemli. Bunu sağlamanın yolu ise yine doğru beslenmek ve sağlıklı yaşamaktan geçiyor. Herkes uzun ve sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Genetik faktörler ya da yanlış yaşam tarzı, uzun yaşamaya engel olabiliyor.

Vücudun ihtiyacına göre hareket etmek gerekiyor. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa özen göstermek oldukça önemli. Bedenimizin bir bütün ve yapacağımız her iyi hareket, bir yatırım.. Bunun bilincinde olmak gerekiyor.

Uzun yaşamanın sırlarına dair yapılmış birçok araştırma ve anket var. Ancak çok detaya girmeden, bazı yüzeysel işlemlerle de bunu sağlayabiliriz.

İŞTE HAYATIMIZI UZATMANIN DÖRT ANA KURALI



Günde altı ila sekiz saat uyumak ideal olarak görülür.

Egzersiz ve iy beslenme şart. Bol bol uzun yürüyüşler yapın

Vücudunuzu zorluklarla karşılaştırın. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek şekilde değil ama direncinizi artıracak egzersizler yapmalısınız.

Genetik, mikrobiyom ve kan testi sağlığınızın nasıl olduğuna dair size bilgi verecektir.