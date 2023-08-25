Omuz ağrısı ölümcül olabilir. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

Editör: Naim Arıoğlu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Özlem Solak, omuz ağrısının toplumda sık görülen kas iskelet sistemi problemlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti:

“Safra kesesi, karaciğer, akciğer gibi organlardaki bir sorun nedeniyle omuza yansıyan ağrılar olabilir. Sol omuz bölgesindeki ağrı eforla (örneğin yürüyüşle) ortaya çıkıyorsa kalp nedenli olabilir. Kalp krizinde sol omuz ve sol kola yansıyan ağrı olabilir”

YÜKSEK RAFLARA UZANIRKEN DİKKAT

Rotator Manşon Tendinit ve yırtıklarının sık görüldüğünü ve ilerleyen yaşla birlikte arttığını belirten Doç. Dr. Solak, şu bilgileri açıkladı:

“Kasın kemiğe yapıştığı kısma ‘tendon’ adı verilir. Aşırı kullanmaya bağlı tendonda oluşan yıpranma ve inflamasyona ise tendinit denilir. Yüksek raflardaki ağır objelere uzanmak ve omuz üzerinde uzun süreli ağır kaldırmak, tendinit ve yırtık riskini artırır. Boyacılar, marangozlar gibi baş üzerinde tekrarlayan hareketleri yaparak çalışan kişiler risk altındadır. Bu durumda omuz hareketleriyle kötüleşen ağrı olur. Kolunuzu çevirip elinizle sırtınıza ulaşmanız veya saçınızı taramanız çok zor ve ağrılı olabilir. Ağrı omuzdan dirseğe doğru yayılabilir.”

ERKEN DÖNEMDE FİZİK TEDAVİ ÖNEMLİ

Soğuk uygulamanın yaralanmanın olduğu ilk dönemde ağrı, iltihap (inflamasyon) ve ödemi azaltmada faydalı olduğunu belirten Doç. Dr. Solak, diğer tedavi yolları hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

“İlaçlar, ağrıyı ve iltihabı azaltmada yardımcı olur. Rotator manşon kas ve tendonlarına veya omuz eklem içine yapılan kortizon enjeksiyonları da ağrıyı ve hareket kısıtlılığını gidermede etkilidir. Ayrıca akupunktur iğneleriyle uygulanan kuru iğne tedavisi de omuz ağrı ve hareket kısıtlılığını gidermede oldukça etkilidir. Tam kat rotator manşon kas yırtığı olan hastalarda cerrahi gerekebilir. Omuz kırığı veya omuz ameliyatları sonrasında da eklem hareket açıklığının artırılması ve ağrının giderilmesi için fizik tedavi uygulamaları gereklidir. Omuz sorunlarında en erken dönemde fizik tedaviye başlamak önemlidir. Zaman geçtikçe eklemdeki hareket kısıtlılığı ve ağrı gittikçe kötüleşir ve cerrahisiz tedavi olma şansı azalır.”

SOL OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Eklemlerde kireçlenme, dolaşımda bozukluk, boyun fıtığı, yumuşak doku hasarı, omuz eklemi sorunları ve sinir sıkışması ve iltihap oluşumu sol omuz ağrısının yaygın nedenleridir. Bununla birlikte sol omuzda aniden hissedilen ağrı bazen kalp krizi belirtisi de olabilmektedir. Ayrıca solak olarak tabir ettiğimiz, daha çok sol elini kullanan kişilerde, omuzun sık ve tekrarlayan kullanımı nedeniyle sol omuz ağrısı da yaşanabilir.

OMUZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Herkeste görülebilecek bir durum olan omuz ağrısı, hareketsizlikten ya da yanlış hareketten kaynaklı olarak görülebilir. Bu durumda omuz ağrısını geçirmek için uygulayabileceğiniz doğal ve bitkisel çözümler ise şunlardır:

Zerdeçal, Hindistan Cevizi Yağı

İltihap temizlemede önemli bir rolü olan zerdeçalı omuz ağrılarına karşı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal karışımı omuz ağrısının olduğu bölgeye sürülerek ağrının dinmesi sağlanır.

Biberiye ve Lavanta Yağı

Omuz ağrısına karşı kullanılan yöntemlerden bir tanesi de doğal yağlardan yararlanmak olacaktır. Lavanta ve biberiye yağını ayrı ayrı kullanım olarak omuz ağrısının olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Böylelikle omuz ağrısı hafifler ve zamanla yok olur.

Bal ve Limon

Bal ve limonu karıştırarak elde ettiğiniz karışımı sabahları tükettiğinizde vücut direnciniz artarak omuz ağrısına iyi gelecektir.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi ile omuz bölgesine uygulayacağınız masaj sayesinde ağrılarınız hafifler. Elma sirkesi masajı hasar gören dokuların iyileşmesine yardımcı olarak hücre yenilenmesi sağlar.