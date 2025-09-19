Omuzdaki ani tehlike! Bir çekiş, ömür boyu yırtık

Johns Hopkins Üniversitesi'nden ortopedi uzmanı Edward McFarland, "Bu yaralanmalar, günlük bir anlık hata ile ömür boyu süren kısıtlılığa dönüşebiliyor" ifadesini kullandı.

Ani omuz hareketleri, özellikle ani çekişler veya düşmeler sırasında, omuz ekleminin hassas rotator cuff tendonlarında kalıcı yırtıklara neden oldu.

Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi'nin (AAOS) araştırmalarına göre, bu tür travmatik yaralanmalar, tendonların kemikten tamamen ayrılmasına yol açarak yoğun ağrı ve hareket kısıtlılığına sebebiyet verdi.

Çalışmalar, 80 yaş üstü bireylerde rotator cuff yırtıklarının görülme oranının yüzde 62'ye ulaştığını gösterdi; ancak gençlerde bile ani bir düşme veya ağır bir nesneyi hızlı kaldırma hareketi, tendonlarda ani yırtılmalara yol açtı.

Cleveland Clinic'in raporlarında, rotator cuff yırtıklarının iki ana nedeni olarak akut travma ve dejeneratif aşınma belirtildi.

Ani yaralanmalarda, tendonlar aniden koparak omuzda keskin bir ağrıya ve kolun kaldırılamamasına neden oldu.

Mayo Clinic'in 2025 tarihli bir incelemesinde, bu yırtıkların geceleri şiddetlenerek uykuyu bile engellediği vurgulandı. Hastalar, kollarını başlarının üstüne kaldırmaya çalıştıklarında patlama benzeri sesler duyduklarını anlattı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden ortopedi uzmanı Dr. Christopher J. Dy, "Ani omuz hareketleri, tendonların doğal onarım kapasitesini aşarak kalıcı zayıflığa yol açtı. Özellikle sporcularda veya ağır işlerde çalışanlarda, bu tür olaylar rotator cuff'un tam kat yırtığına dönüştü" dedi.

Dy'nin liderliğindeki bir çalışma, travmatik yırtıkların cerrahi müdahale olmadan iyileşme oranının düşük kaldığını ortaya koydu.

Hastaların yüzde 50'sinden fazlası, 7 yıl sonra bile tam hareket kabiliyetini geri kazanamadı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde omuz instabilitesi üzerine çalışan Prof. Edward G. McFarland, rotator cuff yırtıklarının omuz ekleminin top-yuva yapısından kaynaklandığını belirterek, "Eklemin geniş hareket aralığı, ani jerk hareketlerinde tendonları savunmasız bırakırdı; bu, labrum yırtıklarıyla birleştiğinde kronik instabiliteye yol açardı" diye ifade etti.

McFarland'ın ekibinin araştırması, ani travmaların eklem kapsülünü gevşeterek tekrarlayan çıkıklara zemin hazırladığını kanıtladı; hastalar, kollarını döndürme sırasında sürekli bir tıkırtı hissettiğini rapor etti.

Bilimsel verilere göre, rotator cuff yırtıkları her yıl ABD'de 2 milyondan fazla kişiyi etkiledi.

StatPearls veritabanındaki bir derlemede, yaralanmaların yaşla birlikte arttığı, ancak ani hareketlerin genç popülasyonda bile yüzde 9,7 oranında yırtıklara neden olduğu kaydedildi.

Tedavide, erken fizyoterapi ve anti-enflamatuar ilaçlar kısmi yırtıklarda etkili olurken, tam yırtıklarda artroskopik cerrahi zorunlu hale geldi.

Uzmanlar, ısınma egzersizlerinin ve ani yüklenmelerin önlenmesinin, bu kalıcı hasarları yüzde 30 oranında azaltabileceğini vurguladı.

Padel gibi hızlı yön değiştiren sporlarda bile, ani omuz çekişleri tendon iltihabına (tendinit) ve bursitlere yol açtı.

Humanitas Hastanesi'nden Dr. Federico De Luca, "Hızlı hareketler, rotator cuff tendonlarını akromionla çatıştırarak yırtık riskini katladı" dedi.

De Luca'nın çalışması, sporcuların yüzde 40'ında ani hareketlerin kalıcı omuz zayıflığına dönüştüğünü gösterdi.

Ani omuz hareketlerinin ciddiye alınması gerektiği, uzmanlarca bir kez daha hatırlatıldı. Erken teşhisle, kalıcı hasarların önlenebileceği belirtildi.