Omuzunda borular yürüyordu! Biranda neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İHA

Antalya’da omzunda demir borularla yürüyen şahıs, boruların otomobile çarpmasıyla takla atarak yere düştü. Neye uğradığını şaşıran genç etrafa saçılan demirleri apar topar topladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde omzunda demir borularla yolda yürüyen vatandaş, boruların otomobile çarpması sonucu bir anda kendini yerde buldu. Yaşadığı olaya bir süre anlam veremeyen şahıs, ardından ayağa kalkıp etrafına bakındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Omzunda demir borularla yol kenarında yürüyen şahıs, aniden düşerek kendisini yerde buldu. İlk başta yaşadıklarına anlam veremeyen şahsın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Yerden kalkarak etrafına bakınan ve bir süre yol kenarındaki iş yerinde oturan şahıs, daha sonra etrafa saçılan malzemeleri alarak uzaklaştı.

Yaşanan ilginç olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın demir çubuklarla yolda yürümesi ve taşıdığı demirin yoldan geçen arabaya takılmasının ardından takla atarak yere düştüğü görüldü.

Bir anda takla atarak yere düştü

Olayı yara almadan atlatan şahsa yardım eden iş yeri sahibi Yusuf Çalışkan, "İş yerimizin önünde 2 gün önce bir arkadaş yoldan geçerken sırtında borular vardı. Hafif sağa hamle yapınca yoldan geçen bir kadının kullandığı aracın camına vurup, çocuğun da havada takla atmasına sebep oldu" dedi.

"Demir, sürücü kadını sakatlayabilirdi"

Demir boruların aracın camına takıldığını, içeri girmesi durumunda telafisi olmayan durumlara yol açabileceğini belirten Çalışkan, "Verilmiş sadakaları varmış, iki tarafta hiçbir şey olmadan, yara almadan olayı atlattı. Eğer arabadan içeriye girseydi o demir, kadın sürücü sakatlanabilirdi. Ne kanama, ne yara arkadaşta da hiçbir şey yoktu. Çocuk resmen havada uçtu. Biraz oturdu, ambulansta çağırdık ne olur ne olmaz diye, tutanak tutuldu. Kaldırım yerine yoldan gitmek nedir sırtında borularla, araç değilsin ki sen" ifadelerini kullandı

aw464884-01.jpg

aw464884-02.jpg

aw464884-03.jpg

aw464884-05.jpg

aw464884-06.jpg

Son Haberler
Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasına kavuştu
Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler’de korku dolu anlar
Esenler’de korku dolu anlar
Kediyi kurtarmak için zamanla yarış!
Kediyi kurtarmak için zamanla yarış!
Yeni Şafak Erdoğan'ı kurtardı, AKP'li bakanı yerin dibine soktu!
Yeni Şafak Erdoğan'ı kurtardı, AKP'li bakanı yerin dibine soktu!
Hem global hem yerel ölçekte rekor seviyede! Onayatırım yapan köşeyi döndü
Hem global hem yerel ölçekte rekor seviyede! Onayatırım yapan köşeyi döndü