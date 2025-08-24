On binler Gazze için yürüdü: Avustralya, Filistin için ayağa kalktı

Avustralya’da bugün ülke genelinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde yüzbinlerce kişi, Gazze’deki savaşa tepki göstermek için yürüdü. Melbourne, Brisbane, Sydney, Perth, Adelaide, Hobart ve Canberra’daki kalabalıklar, hem ateşkes çağrısında bulundu hem de hükümete İsrail’e yönelik yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Gösterilerin en büyüğü Melbourne’deydi. Organizasyon komitesi, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını açıklarken polis 10 bin rakamını verdi. Brisbane’de de benzer bir tablo yaşandı; organizatörler 50 bin kişilik katılımı dile getirirken polis sayıyı 10 binle sınırladı.

MAHKEME KARARIYLA DEĞİŞEN ROTA

Brisbane’de protestocular, mahkeme kararıyla Story Bridge üzerinden yürümekten men edilince güzergâhlarını Queens Gardens’tan Musgrave Park’a çevirdi. Gösteriye birçok sendika temsilcisi de katıldı. Polis, bazı yol kapatmalarına rağmen protestoların genel olarak barışçıl geçtiğini bildirdi. Yürüyüş sırasında birkaç karşı göstericiyle gerginlik yaşansa da olay büyümeden önlendi.

Queensland senatörü ve Yeşiller Partisi lideri Larissa Waters, mitingde yaptığı konuşmada, “İsrail’e uygulanan silah ticareti derhal durdurulmalı, tıpkı Rusya’ya yaptırım uyguladığımız gibi İsrail’e de yaptırım uygulanmalı” dedi.

MELBOURNE’DE 97. HAFTA PROTESTOSU

Melbourne’de düzenlenen yürüyüş, aynı zamanda kentin üst üste 97. Filistin mitingi oldu. Katılımcılardan Bruce McPhate, “Her gün öldürülen çocukların sayısı beni buraya getirdi. Başka bir yerde asla kabul edilmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız” sözleriyle protestoya katılma nedenini açıkladı.

SYDNEY’DE GAZETECİLERE VURGU

Sydney’deki miting, Hyde Park’ta yapılan konuşmaların ardından Belmore Park’a yürüyüşle devam etti. Eski “Yılın Avustralyalısı” Grace Tame, “Kamuoyu baskısı gücün en büyük karşılığıdır” diyerek kitlesel direnişe çağrı yaptı. Gazeteci Antoinette Lattouf ise savaşta öldürülen 180’den fazla gazeteciyi anarak “Batı medyası Filistinli gazetecilerin hayatını değersiz görüyor” ifadelerini kullandı.

CANBERRA, HOBART, PERTH VE ADELAİDE’DE KALABALIKLAR

Canberra’da yaklaşık 2 bin kişi Civic Square’de toplandı. Bağımsız senatör David Pocock, hükümete İsrail’e yaptırım çağrısı yaptı. Hobart’ta ise yerel siyasetçiler, Aborjin ve Filistin bayraklarıyla kortejin ön saflarında yer aldı. Perth’te 25 bin kişinin katıldığı yürüyüşte İsrail’e karşı yaptırım ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması talep edildi. Adelaide’de ise 5 ila 15 bin kişinin katıldığı gösteride Senatör Fatima Payman ile daha önce Gazze’ye yardım götürürken gözaltına alınan Robert Martin konuşma yaptı.

GAZZE’DEKİ AÇLIK KRİZİ PROTESTOLARI BÜYÜTTÜ

Gösteriler, Gazze’nin bazı bölgelerinde kıtlık ilan edilmesinin ardından gerçekleşti. Uluslararası gözlemciler, önümüzdeki haftalarda açlığın daha da yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Avustralya’daki kitlesel protestolar, bu insani krizin kamuoyunda yarattığı derin yankının bir yansıması olarak görülüyor.