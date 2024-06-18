On yıldır kayıp olan uçağın izine rastlandı. Ne olduğu gizemini koruyordu

2014'ten bu yana bulunamayan kayıp Malezya uçağına dair bir ize rastlanıldı.

Araştırmacılar, Avustralya'daki bir su altı dinleme istasyonunda, Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın düştüğüne inanılan gün olan 8 Mart 2014'te kaydedilen 6 saniyelik bir sinyalin varlığını ortaya çıkardı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, Hint Okyanusu'ndaki su altı mikrofonları aracılığıyla bu sinyalleri keşfetti. Uçağın düştüğü tahmin edilen saatlerde kaydedilen bu sesin, enkazın yerini tespitte yardımcı olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, saniyede 200 metre düşen 200 tonluk bir uçağın oluşturabileceği kinetik enerjinin küçük bir depreme benzer etki yaratabileceğini ifade etti.

Bu sinyallerin, bölgede bulunan iki su altı dinleme istasyonu tarafından kaydedildiği ve eğer benzer bir sinyalin tekrar kaydedilmesi halinde MH370 uçağının yerinin belirlenebileceği vurgulandı. Ayrıca sinyallerin ilgisiz çıkması durumunda arama alanının ve düşüş saatlerinin yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalandıktan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Uçağın batıya doğru rotadan saparak Hint Okyanusu'nun güneyine doğru gittiği ve sonrasında kaybolduğu belirtilmişti.

Ancak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sadece birkaç uçak parçası bulunabilmiş, uçağa ait diğer izlere ulaşılamamıştı.