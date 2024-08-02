Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

Kaynak: İHA
Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

Aksaray'da, alkollü araç kullanırken polisleri fark edip kaçış girişiminde bulunan bir sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı. Sürücüye, 6.439 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu. Araçta bulunan bir kadın ise önce gizlendi, ardından bir gazeteciyi polise ihbar etti.

Aksaray'da, alkolün etkisi altında araç kullanırken polis ekiplerini fark edip kaçma girişiminde bulunan bir sürücü, emniyet güçlerince durduruldu. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde devriye gezen polisler, şüpheli hareketler sergileyen 07 BGJ 804 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerini görünce kaçış yolunu tercih etti.

Kısa süren takibin ardından, karşı şeritte önlem alan polisler tarafından yakalanan sürücü, Ümit Andıç (25), alkol testine tabi tutuldu ve 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu sırada, araçta bulunan ve kendini gizlemeye çalışan bir kadın, gazetecilerin olay yerinde görüntü almasını engellemek istedi.

Başarısız olunca, kadın gazeteciyi polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, daha sonra araçtan uzaklaştırıldı. Sürücü Andıç'a 6 bin 439 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Araç ise, olay yerinde hazır bulunan sürücünün bir yakınına teslim edildi.

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