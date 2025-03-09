Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

Bursa’da İnegöl’de bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile pazarda karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın eşinin taşıdığı silahı görünce kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi Pazarında meydana geldi. Nurcan U., alışveriş yapmak için pazara gitti.

İddiaya göre, o sırada pazardan geçen Mustafa U., denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U. ile barışmak için konuşmaya başladı. İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın, kocasının çantasındaki tabancayı fark etti.

Kadın kaçarak pazarcı esnafından yardım isterken, Mustafa U. da peşinden koştu. Kadın, bir tezgahın altına saklanarak ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Mustafa U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tabancanın boş olduğu öğrenildi.

Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

Önce barışmak istedi sonra eşini silahla kovaladı

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