Önce bariyerlere sonra tıra çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza sonucu otomobil sürücüsü genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde, Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden 25 yaşındaki K.Ç. yönetimindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından U.B.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik yaklaşık 1 saat aksadı

Kaza nedeniyle Ergene yönüne doğru trafik yaklaşık 1 saat boyunca aksadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.