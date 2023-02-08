Vücudunu oğluna siper eden anne 43 saat sonra kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, depremin üzerinden 43 saat geçmesinden sonra Hatay Antakya, bir mucize kurtuluşa daha sahne oldu. Deprem sırasında küçük çocuğu Eymen'in üzerine kapanarak kendisini betonlara siper eden Fethiye Ekizoğlu da sağ olarak kurtarıldı.

7 katlı binanın enkazından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak doku zedelenmesi olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu, hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Ekizoğlu'nun 6 aylık bebeğinden ise henüz haber yok.

EYMEN'İN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ

Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık bebeği ile birliktelermiş.

Deprem ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık bebeğinin nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

Aynı enkaz altında başka vatandaşlarında bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.