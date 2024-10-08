Önce 'geçmiş olsun' dedi sonra bacağından vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Önce 'geçmiş olsun' dedi sonra bacağından vurdu

Çorum’da cezaevinden yeni tahliye olan şahıs, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten husumetlisi tarafından ayağından vurdu.

Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, cezaevinden yeni tahliye olan S.O, arkadaşlarıyla birlikte kuş besledikleri barakada otururken yanlarına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen şahsın, S.O.'ya geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra ateş ettiği öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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