Önce gölgesi görüldü sonra adamın kafasına düştü! Gökyüzünden süratle gelip çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te inanılmaz bir olay yaşandı. Sokağın ortasında yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü. Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Olay saat 21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Fatih'te Hobyar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü. Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Adamın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni görmesi ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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