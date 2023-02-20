Önce inşaat yapıldı sonra plan değiştirildi. AKP’li belediyeden kaçak inşaata yasal kılıf

YENİÇAĞ / OĞUZ OK



Üsküdar Belediye Meclisi şubat ayı toplantılarında, Belediye yönetiminin sunduğu çeşitli teklifleri görüştü. Meclisin onayına sunulan tekliflerden en dikkat çekicisi, park alanına belediyenin yaptığı inşaatla ilgiliydi. Vatandaşa ruhsat almadan çukur dahi çaktırmayan Belediye, plan değişikliğini yapma gereği duymadan park alanına 2 katlı inşaat yaptı. İnşaatın yüzde 70’ini tamamladıktan sonra Meclise, plan değişikliği teklifi sunan Belediye, inşaatın belediye arşivi olacağını belirtti.







TEKLİF BAŞKANIN ONAYI İLE MECLİSE SUNULDU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in oluru ile Belediye Meclisinin onayına sunulan, teklife konu arazi, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan park alanıyla ilgiliydi. Belediyenin 1997 ve 2006 yıllarına ait imar planlarında park alanı olarak ayrılan arazi, bin 524 metrekare büyüklüğünde. Yürürlükteki planlarda park olarak gösterilmesine karşın teklifte, park alanı değil de “tescil dışı alan niteliğinde” ifadesi kullanıldı. “Tescil dışı alan” ifadesi genellikle, imara kapalı olduğu için park alanları için kullanılıyor.







“STRATEJİK” GEREKÇE

Belediye, arşiv binasının park alanına yapılması gerekçesinde, “Belediye Başkanlığımızın 2016 yılından bu yana hizmet verdiği yeni binasına yürüme mesafesi içerisinde yer alması (yaklaşık 250 metre uzaklıkta) açısından da stratejik bir önem taşımaktadır” dedi.



Üsküdar Belediyesi’nin aynı meclis toplantısında satış yetkisi istediği ve üzerinde 4 katlı bina bulunan arazi ise Belediyeye 270 metre uzaklıkta bulunuyor. Bir diğer satış yetkisi istediği arsa ise 750 metre mesafede.



Üsküdar Belediyesi ayrıca Murat Reis Mahallesi, Selamiali Efendi Caddesi ile Küfeci Sokağın kesiştiği köşede bulunan ve 2619 içerisinde yer alan park alanına da, Aile Sağlığı Merkezi yapmak için Meclisten yetki aldı.







CHP TEKLİFE RET OYU VERDİ

Park planlarının değiştirilmesi teklifinin Mecliste görüşülmesi sırasında söz alan, CHP’li Meclis üyesi Nuray Kılıç ise tepkisini şöyle dile getirdi:



“Burası planlarda park olan bir yerdi. Orada bir inşaata başlamışsınız ve yaptığınız inşaatın yüzde 80’i bitmiş durumda zaten. Neredeyse tamamlanmak üzere olan bir yerle ilgili plan değişikliği teklifini bugün meclise önümüze getiriyorsunuz. Bu tür uygulamalarınızı her yerde görüyoruz, bunu sürekli yapıyorsunuz. Bu teklife ret veriyoruz.”



Yapılan oylamada Belediyenin istediği teklifler oy çokluğu ile kabul edildi. Tekliflere CHP ve İYİ Parti grupları ret oyu verdi.





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