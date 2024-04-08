Önder Karaveli 27 günde gönderildi

Bir dönem Beşiktaş’ın başında bulunan Önder Karaveli, 27 gün önce başına geçtiği Eskişehirspor’dan gönderildi.

Kırmızı-siyahlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Önder Karaveli’nin hocalık yaptığı takımlarda kaldığı süre ise herkesi şaşırttı:

Beşiktaş: 4 ay

Adanaspor: 2 ay

68 Aksaray Belediyespor: 4 ay

Eskişehirspor: 27 gün