Önder Sav CHP yönetimine meydan okudu

Whatsapp üzerinden yakın bir açıklama yapan CHP’nin eski genel sekreteri Önder Sav dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sav, CHP yönetimine meydan okudu.

Sav’ın açıklamasıı şöyle:

9 Eylül, partimizin kuruluşunun 100.yıl dönümüdür. Aslında Partimizin temelleri “19 Mayıs 1919”da “AYDINLANMA YÜRÜYÜŞÜ”ile atıldı. Daha sonraları Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ile gelişti, olgunlaştı.

Bugün tüzüğümüzün 1. Maddesinde yazılı olan ”Cumhuriyet Halk Partisi, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayı milliye’nin devamı olarak “9 Eylul 1923”tarihinde kabul edilen “Parti Tüzüğü ile kurulmuştur.” şeklini aldı.

Partimizin kurulduğu 1923 yılındaki ismi “HALK FIRKASIDIR”Anılan Tüzüğünün 1. Maddesinde “Gayesi, MİLLİ HAKİMİYET’in HALK TARAFINDAN VE HALKIN AHRASINA (uygun) REHBERLİK etmek ve Türkiye’yi ASRİ (modern -çağdaş) BİR DEVLET haline yükseltmek ve TÜRKİYE’de bütün kuvvetlerin fevkinde kanunun velayetini hakim kılmaya çalışmaktır.” diye düzenlenmiştir.

Bilindiği gibi Partimizin 1. Kurultayı olarak “4 Eylul 1919 SİVAS KONGRESİ”kabul edilmiştir. 10 Kasım 1924 tarihinde partimizin adı “CUMHURİYET HALK FIRKASI, Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı son Kurultay olan 9 Mayıs 1935 tarihindeki 4. Kurultayda “CUMHURİYET HALK PARTİSİ” olarak değiştirilmiştir.

Cumhuriyet’in devrimci ve gelişmeci özüne, demokratik, laik sosyal hukuk devleti ruhuna sahip partimizin içinden zaman zaman 6 OK'u değiştirmek isteyen talihsiz, bilinçsiz, onurlu geçmişine yabancı ve saygısız, cılız ve zavallı sesler geliyor. Partimize danışman adı altında Feto’cular,ne hazindir ki Atatürk’e hakaret etme küstahlığını sergileyenler, tarikatçılar sızmak istiyor ne yazık ki kısmen de olsa başarılı oluyorlar. Kararlı ve yürekli CHP örgütünde hiçbir beğeni almamasına karşın titiz olmak, yeri geldiğinde Yüce Atatürk’ün BURSA NUTKUNDA tarif ettiği gençler ve beyni genç kalanlar olarak tetikte ve uyanık olmalıyız. Bunları dikkat ve ibretle izliyoruz. Çok yakında yürekli CHP’lilerin sabırları taşar bir volkandan yükselen lavlar gibi patlar.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”ün birinci eseri “CUMHURİYET” kadar önem verdiği ikinci eseri olan; CHP ve onun ödünsüz sağlıklı ve sürekli devrimciliğine sımsıkı bağlı üyeleri, bağımsız, antiemperyalist, kararlı ve direnişçi bir ruha sahiptir.

Kurtuluş Savaşı ile yoğrulan devrimlerden ödün vermeyen bükülmez ve teslim alınamayan, başkalaştırılamayan sağa çekilemeyecek olan CHP ve CHP'liler,içeriden ve dışardan yapılacak başkalaştırma ve dönüştürme sapkınlığını püskürtecek güçtedir. CHP AİLESİ'nin bu niteliklere sahip başı dik, ALTI OK'a sahip çıkma kararlılığındaki üyeleri olarak Mustafa Kemal’in takipçisi ve neferleri olmaktan gurur duyuyoruz.

Aksini düşünenlerin kendilerinin CHP'liliklerini ve CHP'de daha ne kadar kalacaklarını sorgulamaları gerekir. Bu duygularla Kuruluş Günümüzü ve İzmir’in Kurtuluş gününü kutluyor, başarılar diliyor, sevgiler saygılar sunuyorum.

CHP'NİN 100.YIL DÖNÜMÜ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir video yayınladı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoya, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata’mızın gözünden bakıyoruz” notu düşüldü.