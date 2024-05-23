Önemli hastalıklara çare olan mucize bitkiler neler? İşte uzman görüşleri

Mucize bitkiler, yüzyıllardır insan sağlığı için kullanılan doğal çözümler arasında yer aldığı biliniyor.

Modern tıbbın ilerlemesine rağmen, bazı bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, uzmanlar tarafından da kabul edilmekte ve araştırılmakta.

İşte bazı uzmanların isimleriyle birlikte, önemli hastalıklara çare olabilecek mucize bitkiler:

• Lahana: Diyetisyen Emre Uzun, lahananın glukozinolat ve kampferol gibi kansere karşı savaşan bileşikler içerdiğini ve kalp rahatsızlıkları riskini azalttığını, kan şekerini düşürdüğünü, kemikleri güçlendirdiğini ve inflamasyonu önlediğini belirtti.

• Tere: Tere otunun, günlük K vitamini gereksinimini karşıladığı ve kanın pıhtılaşmasında, arter çevresinde plak oluşumunu engellemede, artrit ile ilgili kronik hastalıkları önlemede görevli olduğu ifade etti.

• Pazı: Pazının, syringic asit ve kaempferol gibi antioksidanlar içerdiği ve bu sayede kan şekerini düzenlemede yardımcı olduğu, kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri koruduğu, inflamasyonu azalttığı ve kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azalttığı vurgulandı.

• Sarımsak: Sarımsak, 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A, B ve C vitaminleri içermekte ve antioksidanlarla vücuda zarar veren etkilerin giderilmesine yardımcı olmakta.

• Brokoli: Brokolinin, A ve C vitaminleri başta olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerdiği ve sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Canan Karatay gibi bazı uzmanlar, bitkilerin demir ve mineraller kaynağı olması, bağışıklık sistemini güçlendirme, iltihap karşıtı etki, saç ve cilt sağlığını iyileştirme, detoks etkisi, kolesterolü düşürme ve kan şekeri kontrolü gibi faydalarını öne çıkardı.

Bazı uzmanlar ise; Bitkisel tedavilerin modern aşılar, ilaçlar ve tıbbi tedavilerle karşılaştırıldığında, bilimsel yöntemlerle hazırlanmamış bitkisel ilaçların tehlikelerine dikkat çekiliyor ve sağlık söz konusu olduğunda modern tıbbın önemi vurgulanıyor.