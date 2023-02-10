10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

OnePlus Ace 2'nin tanıtımı gerçekleşti. İşte fiyatı ve özellikleri

Neredeyse tüm özellikleri sızdırılan OnepLus'ın yeni cihazı OnePlus Ace 2'nin resmi tanıtımı yapıldı. Cihaza dair teknik özellikler ve fiyat belirlendi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:53
Takip Et

OnePlus Ace 2'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu

OnePlus Ace 2'nin tanıtımı gerçekleşti. İşte fiyatı ve özellikleri
+
Aa
-

Şubat ayının ilk gününden bu yana yeni modeller tanıtanlardan biri de OnePlus oldu.

Çin’de tanıtılan ve kısa süre içerisinde Hindistan’da da satışa sunulacak olan modelin global pazara ne zaman geleceği bilinmezken, telefonun tüm özelliklerinin ve fiyatının etkinlik kapsamında açıklandığı ortaya çıktı.

ONEPLUS ACE 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU

İlk olarak ön yüzeye bakacak olursak, burada bizleri 6,74 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bekliyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alan telefon bu işlemci kümesini 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı ve 16GB RAM + 512GB dahili depolama alanı birimleriyle destekleyecek.

Arka yüzeyde 50MP + 8MP + 2MP’den oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan telefonun ön yüzeyde ise 16MP’lik tek bir lensinin bulunduğunu belirtelim. Elektriksel gücünün 5000mAh’lık bataryasından alan OnePlus Ace 2’nin aynı zamanda 100W- SuperVOOC hızlı şarj desteği sunacak.

12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı versiyonunun 412 dolardan satılacağı belirtilen telefonun 16GB RAM + 512GB dahili depolama alanı versiyonu ise 515 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
7
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.