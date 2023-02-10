OnePlus Ace 2'nin tanıtımı gerçekleşti. İşte fiyatı ve özellikleri

Şubat ayının ilk gününden bu yana yeni modeller tanıtanlardan biri de OnePlus oldu.

Çin’de tanıtılan ve kısa süre içerisinde Hindistan’da da satışa sunulacak olan modelin global pazara ne zaman geleceği bilinmezken, telefonun tüm özelliklerinin ve fiyatının etkinlik kapsamında açıklandığı ortaya çıktı.

ONEPLUS ACE 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU

İlk olarak ön yüzeye bakacak olursak, burada bizleri 6,74 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran bekliyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alan telefon bu işlemci kümesini 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı ve 16GB RAM + 512GB dahili depolama alanı birimleriyle destekleyecek.

Arka yüzeyde 50MP + 8MP + 2MP’den oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan telefonun ön yüzeyde ise 16MP’lik tek bir lensinin bulunduğunu belirtelim. Elektriksel gücünün 5000mAh’lık bataryasından alan OnePlus Ace 2’nin aynı zamanda 100W- SuperVOOC hızlı şarj desteği sunacak.

12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı versiyonunun 412 dolardan satılacağı belirtilen telefonun 16GB RAM + 512GB dahili depolama alanı versiyonu ise 515 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.