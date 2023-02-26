OnePlus Ace 2 Dimensity Edition tasarımı sızdı. İşte cihazın özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi OnePlus Ace 2, bu ayın başında Snapdragon 8+ Gen 1 piyasaya sürülecek olarak açıklanmıştı.

Şirket, daha önce yaptığı açıklama ile özel bir versiyonunun geleceğini söylemişti. Elde ettiği sızıntı bilgilerle adından söz ettiren Digital Chat Station, OnePlus Ace 2 Dimensity Edition modelinin tasarımını paylaştı.

Görselde yer alan detaylara göre; Dimensity 9000 ile tanıtılması beklenen OnePlus Ace 2 modelinin Snapdragon 8+ Gen 1 versiyonuna göre daha düz bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Model, siyah rengi ile tanıtılacak olarak tanımlanırken arka panele bakıldığında ise ikisi üç adet kamerayı barındıran dört daire görülüyor. Ek olarak yan tarafta da güç düğmesi bulunuyor.

Ayrıca iki model arasında bazı değişiklikler olacağı ifade ediliyor. Snapdragon versiyonunda bulunan 50 Megapiksel IMX890 sensör yerine 64 Megapiksel OV64M sensör yer alacak. Ayrıca 100W olan hızlı şarj desteği, yeni model ile birlikte 80W’a düşüyor.

ONEPLUS ACE 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE ORTAYA ÇIKTI